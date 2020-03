Cách tìm lại tai nghe AirPods, AirPods Pro thất lạc

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nếu lỡ để quên tai nghe AirPods và AirPods Pro, người dùng hoàn toàn có thể tìm lại qua iPhone hay MacBook.

Tai nghe không dây AirPods và AirPods Pro quả thực rất tiện dụng, lại có chất lượng âm thanh đỉnh cao, hủy tiếng ồn tốt nhưng chúng lại rất nhỏ bé. Ngoài việc dễ dàng bị rơi, mất, chúng cũng có thể bị đánh cắp vì kích cỡ này.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có cơ hội tìm lại cặp tai nghe này khi làm mất thông qua ứng dụng Find My (Tìm kiếm của tôi) trên các thiết bị iOS. Apple sẽ tự động bật tính năng Find My để xác định vị trí AirPod ( khi người dùng đã bật tính năng này cho iPhone của mình. Tin vui là Apple sẽ nhắc người dùng làm điều đó khi lần đầu tiên thiết lập iPhone).

Cách bật Find My trên iPhone:

● Mở Cài đặt (Setting) và nhấn vào tên

● Chọn Find My

● Chạm vào Find My iPhone (Tìm iPhone của tôi)

● Bật Find My iPhone

● Bật Enable Offline Finding (Tìm kiếm ngoại tuyến)

● Gửi vị trí cuối cùng - Send Last Location

Cách tìm AirPods bị mất từ ​​iPhone

Khi nhận ra AirPods của mình đã mất, hãy mở ứng dụng Find My. Trong giây lát, người dùng sẽ thấy một bản đồ hoặc hình ảnh vệ tinh của khu vực xung quanh và một danh sách văn bản của tất cả các thiết bị của bạn.

Nếu là người dùng Apple lâu năm, danh sách này sẽ khá dài. Mỗi mục có một hình ảnh của thiết bị, tên bạn đã đặt cho thiết bị cùng với thông tin vị trí. Ngoài ra, tính năng này còn đưa ra khoảng cách giữa các thiết bị và người dùng.

Ở những vị trí địa lý bình thường, cặp tai nghe sẽ được định vị và Apple sẽ báo cáo tới người dùng. Khả năng xấu nhất là Find My sẽ báo cáo "Không tìm thấy vị trí" – No location found và người dùng coi như đã mất đi cặp tai nghe không dây này.

Cách kích hoạt âm thanh trên AirPods để người dùng tìm kiếm

Ngoài khả năng chỉ đúng khu vực, Find My cũng có thể kích hoạt AirPods phát ra âm thanh. Tất nhiên, chúng không phát ra âm thanh quá lớn nhưng vẫn đủ to trong điều kiện bình thường. Find My sẽ duy trì âm thanh đó cho đến khi người dùng dừng kích hoạt.

Nếu AirPods nằm trong vỏ của chúng và không được kết nối với bất cứ thứ gì, Find My sẽ hiển thị âm thanh dưới dạng Đang chờ xử lý (Pending). Ngay khi vỏ AirPods được mở, âm thanh sẽ phát ra. Thông thường, tính năng này cũng cho phép người chọn phát âm thanh chỉ từ tai nghe AirPod bên trái hoặc phải.

Cách xác định vị trí AirPods thông qua MacBook

Điều thú vị là người dùng hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác tìm tai nghe trên máy Mac giống như iPhone. Đầu tiên, người dùng cần truy cập iCloud.com trên máy Mac và đăng nhập bằng cùng một ID Apple mà AirPods được kết nối. Sau đó chọn Find iPhone. Tiếp đó, người dùng sẽ nhận được cùng một bản đồ cùng dữ liệu vị trí và cùng khả năng phát âm thanh qua AirPods.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/cach-tim-lai-tai-nghe-airpods-airpods-pro-that-lac-1069526.html