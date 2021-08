Cách cải thiện âm thanh khi sử dụng tai nghe trên iPhone

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Chắc hẳn là sẽ có rất nhiều người thắc mắc về việc vì sao iPhone tự động giảm âm lượng khi kết nối với tai nghe. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

Bắt đầu từ phiên bản iOS 14, Apple đã bổ sung thêm tính năng Headphone Safety (an toàn tai nghe), tự động giảm âm lượng khi âm lượng cao hơn mức an toàn. Đó là lý do vì sao iPhone thường xuyên tự động giảm âm lượng khi bạn kết nối tai nghe với thiết bị.

Tuy nhiên, nếu cảm thấy âm thanh quá nhỏ, bạn có thể khắc phục bằng mẹo nhỏ sau đây.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, sau đó tìm đến mục Sounds & Haptics (âm thanh & cảm ứng) - Headphone Safety (an toàn tai nghe).

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần vô hiệu hóa tùy chọn Reduce Loud Sounds (giảm âm thanh lớn). Bằng cách này, bạn có thể tăng âm lượng tối đa khi nghe nhạc bằng tai nghe trên iPhone.

Cách cải thiện âm thanh khi sử dụng tai nghe trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngược lại, nếu muốn nhận cảnh báo khi âm thanh quá lớn, bạn hãy bật tùy chọn Heaphone Notifications (thông báo tai nghe). Khi kích hoạt tính năng này, điện thoại sẽ tự động gửi thông báo và giảm âm lượng nếu bạn mở nhạc quá to.

