Bộ Công an mở thêm kênh thông tin chính thức trên Zalo

Zalo là nền tảng nhắn tin “quốc dân” với gần 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan nhà nước đã tích cực sử dụng Zalo OA làm kênh thông tin chính thống, mở ra không gian kết nối với nhân dân, vừa duy trì chức năng thông tin, tuyên truyền, vừa giúp người dân tương tác, phản ánh, góp ý, và kiến nghị một cách dễ dàng, hiệu quả.

Mới nhất vào ngày 31/3, Bộ Công an vừa triển khai hoạt động của Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo với tài khoản chính thức - Zalo Official Account mang tên “Bộ Công an”.

Trang Zalo chính thức của Bộ Công an.

Trang Zalo OA của Bộ Công an được quản trị bởi Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, sử dụng ảnh đại diện là hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu. Người dân truy cập vào Zalo OA của Bộ Công an sẽ thấy dấu “tick vàng” bên cạnh tên “Bộ Công an”.

Cùng với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook thì Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an trên môi trường mạng.

Các trang này có chức năng:

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

- Tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự;

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc;

- Xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân;

- Tăng cường khả năng tương tác, giúp công chúng tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an.