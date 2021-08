Bill Gates và Melinda French Gates chính thức ly hôn

Ba tháng kể từ khi Bill Gates và Melinda French Gates đệ đơn ly hôn (vào ngày 3/5) sau 27 năm chung sống, một thẩm phán tại quận King, Washington (Mỹ) đã chính thức chấp thuận điều này.

Hồ sơ ly hôn không ghi rõ khối tài sản khổng lồ của Gates sẽ được phân chia ra sao. Washington là một tiểu bang tài sản cộng đồng, có nghĩa là tất cả tài sản tích lũy được trong thời kỳ hôn nhân phải được chia đều trong trường hợp ly hôn. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản của Gates đang được thực hiện dưới hình thức của một hợp đồng ly thân, và thông tin chi tiết về việc này vẫn chưa được biết rõ.

Đơn ly hôn của cặp đôi này đã chính thức được chấp nhận.

Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, Bill Gates hiện đang là người giàu thứ 4 trên thế giới với khối tài sản trị giá 151 tỷ USD. Thẩm phán giải quyết vụ ly hôn chỉ nói rằng hợp đồng là “công bằng và bình đẳng”.

Sau khi vụ ly hôn được công bố vào đầu năm nay, nhiều câu chuyện về cách cư xử không phù hợp của Gates tại nơi làm việc đã nổi lên. Tờ Wall Street Journal đưa tin ban giám đốc của Microsoft cho rằng Gates nên từ chức sau khi điều tra về mối quan hệ ngoại tình mà ông theo đuổi với một nhân viên. Ông Gates sau đó đã từ chức hội đồng quản trị vào năm 2020 trước khi cuộc điều tra hoàn tất, trong đó một phát ngôn viên khẳng định điều này không liên quan gì đến cuộc điều tra. Vị phát ngôn này cho biết “Có một mối tình gần 20 năm trước đã kết thúc một cách thân thiện”.

Các thành viên trong hội đồng quản trị của Microsoft cũng được cho là quan tâm đến mối quan hệ của Gates với Jeffrey Epstein - một người phạm tội tình dục bị kết án người Mỹ. Theo báo cáo của The New York Times vào tháng 5, Gates trở nên thân thiện với Epstein vào năm 2011, ba năm sau khi tỷ phú này nhận tội gạ gẫm mại dâm trẻ 14 tuổi. The Times đưa tin rằng “Bà Gates đã bày tỏ sự khó chịu với việc chồng mình dành thời gian cho kẻ phạm tội tình dục, nhưng ông Gates vẫn tiếp tục làm như vậy”. Người phát ngôn của Gates nói với tờ Times rằng “mô tả mối liên hệ cuộc gặp gỡ giữa Gates với Epstein và những người khác về hoạt động từ thiện là không chính xác”.

Bộ đôi vẫn điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates.

Một trong những ẩn số lớn sau vụ ly hôn là tương lai của Quỹ Bill & Melinda Gates - quỹ có tài sản chỉ dưới 50 tỷ USD và là quỹ từ thiện lớn thứ hai trên thế giới. Hiện tại tổ chức này vẫn hoạt động với cặp đôi này giữ vị trí đồng chủ tịch, và hoạt động này không bị ảnh hưởng bởi quá trình ly hôn.

Sau khi tuyên bố ly hôn, Bill Gates và Melinda French Gates đã cam kết tài trợ thêm 15 tỷ USD cho quỹ này, nâng tổng tài sản của nó lên 65 tỷ USD.

