Bị khóa 1 chiều, hàng vạn thuê bao Mobi, Vina mới "tá hỏa" chuẩn hóa thông tin

Trước đó, tính tới hết ngày 31/3, trong tập hơn 3,84 triệu SIM thuê bao mà doanh nghiệp xác định phải chuẩn hóa do sai thông tin so với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã có 2,17 triệu SIM chuẩn hóa (chiếm 56,49%), còn lại 1,67 triệu SIM đã bị khóa 1 chiều từ ngày 31/3. Với 1,67 triệu thuê bao bị khóa 1 chiều do chưa chuẩn hóa thông tin, chủ thuê bao có thể chuẩn hóa thông tin trong vòng 15 ngày tính từ ngày 1/4 để mở khóa. Trường hợp không chuẩn hóa thông tin kịp thời, các SIM thuê bao này sẽ tiếp tục chuyển sang khóa 2 chiều.