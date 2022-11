Bầu trời New York rực sáng ngày Candy Crush tròn 10 tuổi

Theo Gadget360, một buổi trình diễn drone (máy bay không người lái) đầy công phu đã thắp sáng bầu trời đêm của thành phố New York (Mỹ) vào đêm ngày 3/11 để kỷ niệm 10 năm của trò chơi Candy Crush nổi tiếng.

Theo New York Post, 500 chiếc drone có liên kết GPS đã được sử dụng để tạo thành một quảng cáo khổng lồ trên bầu trời với dòng chữ Candy Crush. Màn biểu diễn kéo dài trong 10 phút và biến nền trời đêm trở thành một “màn hình lớn nhất hành tinh”.

Dòng chữ Candy Crush được tạo thành bởi 500 máy bay không người lái.

Tuy nhiên, hoạt động kỷ niệm này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi với các nhà hoạt động môi trường, họ cho rằng nó dẫn đến việc một lượng không khí khổng lồ đã bị ô nhiễm.

“Tôi nghĩ việc làm hỏng bầu trời của thành phố vì lợi ích cá nhân là điều quá đáng. Điều đó gây khó chịu cho người dân New York, luật pháp địa phương, ảnh hưởng đến an toàn công cộng và động vật hoang dã", thượng nghị sĩ Brad Hoylman đã lên tiếng chỉ trích.

Một nhà bảo vệ môi trường khác là Dustin Partridge, đã lo sợ rằng màn trình diễn ánh sáng sẽ làm mất phương hướng của nhiều đàn chim di cư. Ông Partridge, giám đốc khoa học và bảo tồn tại NYC Audubon, cho biết: “Hudson là một đường bay quan trọng đối với các loài chim, và may mắn là màn trình diễn xảy ra khi trời tối”.

Luật hàng không của New York có luật cấm sử dụng máy bay không người lái. Nhưng các đơn vị tổ chức của sự kiện đã thoải mái đưa chúng bay lên từ bên kia sông Hudson thuộc tiểu bang New Jersey để lách luật. Sự kiện này đã được cấp giấy phép sử dụng đặc biệt vì các công viên của bang New Jersey cũng có những hạn chế đối với việc sử dụng drone.

Đây không phải là lần đầu tiên một màn trình diễn ánh sáng bằng drone diễn ra trong khu vực này. Vào tháng 6 năm nay, hiệp hội bóng rổ NBA đã sử dụng kẽ hở luật pháp tương tự để đưa máy bay không người lái hạng nhẹ qua sông Hudson.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bau-troi-new-york-ruc-sang-ngay-candy-crush-tron-10-tuoi-c61a16399...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bau-troi-new-york-ruc-sang-ngay-candy-crush-tron-10-tuoi-c61a16399.html