Bảo mật ngày Xuân, bật ngay các cài đặt này trên iPhone giúp tránh rò rỉ dữ liệu!

Tết đến xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp, bạn cũng cần lưu ý bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt là sau khi vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng từ Gravy Analytics vừa được phát hiện. Hàng triệu người dùng iPhone và Android đang đối mặt với nguy cơ bị lộ vị trí, mở đường cho các cuộc tấn công mạng và lừa đảo.

Smartphone luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rò rỉ dữ liệu. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo từ 404 Media, lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ Gravy Analytics, một công ty chuyên thu thập và phân tích dữ liệu vị trí người dùng thông qua các ứng dụng di động. Thông tin vị trí này được sử dụng trong hệ thống đấu giá quảng cáo trực tuyến, cho phép các nhà quảng cáo xác định và tiếp cận người dùng tiềm năng dựa trên vị trí của họ.

Trang TechCrunch cho biết, trong quá trình đấu giá quảng cáo, các nhà quảng cáo có thể tiếp cận một số thông tin về thiết bị của người dùng, bao gồm nhà sản xuất, mẫu mã, địa chỉ IP (có thể suy ra vị trí gần đúng) và thậm chí cả vị trí chính xác nếu được người dùng cho phép.

Vậy người dùng iPhone cần làm gì để bảo vệ mình? Hãy cùng kiểm tra ngay những cài đặt quan trọng sau đây:

1. Kiểm soát quyền truy cập vị trí

Vào Settings > Privacy & Security > Location Services. Sau đó kiểm tra lại danh sách các ứng dụng được phép truy cập vị trí của bạn. Hãy tắt quyền truy cập vị trí cho những ứng dụng không cần thiết hoặc không đáng tin cậy.

Đối với những ứng dụng cần thiết, hãy chọn "While Using the App" hoặc "Ask Next Time or When I Share" thay vì "Always".

Tùy chỉnh lại dịch vụ định vị trên iPhone.

2. Vô hiệu hóa dịch vụ định vị khi không cần thiết

Vuốt xuống từ góc trên bên phải màn hình để mở trung tâm điều khiển (Control Center). Nhấn vào biểu tượng Location Services (hình mũi tên) để tắt hoàn toàn.

Lưu ý: Việc tắt dịch vụ định vị sẽ ảnh hưởng đến một số ứng dụng như bản đồ, chỉ đường...

3. Sử dụng VPN để ẩn địa chỉ IP

Cài đặt ứng dụng VPN uy tín từ App Store. Kết nối với VPN để mã hóa lưu lượng truy cập internet và ẩn địa chỉ IP của bạn. Điều này giúp ngăn chặn các nhà quảng cáo và kẻ xấu theo dõi vị trí và hoạt động trực tuyến của bạn.

Sử dụng VPN để bảo mật danh tính trực tuyến.

4. Cập nhật iOS thường xuyên

Vào Settings > General > Software Update. Cài đặt phiên bản iOS mới nhất để vá các lỗ hổng bảo mật và cải thiện tính năng bảo mật.

5. Bật tính năng Advanced Data Protection

Đây là tính năng then chốt để bảo vệ dữ liệu trực tuyến, nó sẽ mã hóa hầu hết dữ liệu iCloud của bạn, bao gồm sao lưu, ảnh, ghi chú... giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả khi có sự cố rò rỉ từ phía Apple. Vì thế, hãy lập tức kích hoạt tính năng để bảo vệ bản thân.

Để bật tính năng này, vào Settings > bấm vào tên tài khoản của bạn ở đầu giao diện > iCloud > Advanced Data Protection > Enable.

Bật tính năng mã hóa dữ liệu iCloud để bảo vệ dữ liệu trực tuyến.