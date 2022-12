Apple tung hàng loạt tính năng siêu bảo mật mới

Theo Gadget360, Apple vừa công bố kế hoạch cung cấp cho người dùng khả năng tăng cường tính bảo mật của dữ liệu khi lưu trữ trên dịch vụ iCloud của công ty với Advanced Data Protection, đồng thời bảo vệ tài khoản bằng khóa vật lý và bổ sung biện pháp bảo mật mới cho iMessage.

Công ty cho biết các tùy chọn mới sẽ đặc biệt nhắm đến những người nổi tiếng, nhà báo, nhà hoạt động, chính trị gia và các cá nhân cấp cao khác có khả năng cao là mục tiêu tấn công của tin tặc.

Hàng loạt tính năng bảo mật sắp được Apple mang đến với người dùng.

Apple cho biết mặc dù công ty nhận thấy dấu hiệu vi phạm liên quan đến iCloud và iMessage, nhưng những động thái này là cần thiết trong bối cảnh tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng.

Theo Apple, iCloud hiện đang bảo vệ 14 danh mục dữ liệu nhạy cảm bằng công nghệ mã hóa đầu cuối. Chúng bao gồm mật khẩu lưu trong iCloud Keychain và dữ liệu của ứng dụng Health. Và giờ đây công ty công bố sẽ hỗ trợ thêm các bản sao lưu được mã hóa đầu cuối, nâng tổng số loại dữ liệu được bảo vệ lên con số 23, với các dữ liệu như iCloud Backup (bản sao lưu trên iCloud), Notes (ghi chú) và Photos (hình ảnh).

Người dùng ở Mỹ sẽ có thể kích hoạt Advanced Data Protection miễn phí cho bộ nhớ iCloud vào cuối năm nay. Khi tính năng được bật, ngay cả Apple cũng không thể giúp người dùng khôi phục ảnh, ghi chú, bản ghi âm và khoảng 20 loại dữ liệu khác nếu họ quên mật khẩu. Tính năng sẽ được mở rộng trên toàn cầu vào năm tới.

Tính năng Advanced Data Protection sẽ mã hóa đầu cuối 23 loại dữ liệu trên iCloud.

Không dừng lại ở đó, công ty cũng cung cấp giải pháp bảo mật bằng khóa vật lý trong năm 2023. Với tính năng này, người dùng sẽ được yêu cầu cắm khóa bảo mật vật lý vào thiết bị mới để có thể truy cập tài khoản Apple. Google trước đây đã hỗ trợ các khóa vật lý tương tự, được chứng nhận bởi FIDO và có giá khoảng 25 USD.

Đối với iMessage, các cuộc trò chuyện giữa những người dùng kích hoạt tính năng Contact Key Verification mới vào năm tới sẽ nhận được cảnh báo tự động về các thiết bị không xác định đang có ý định rình mò các đoạn hội thoại.

Người dùng cũng có thể xác minh thủ công thông tin liên lạc của họ là an toàn bằng cách so sánh khớp mã bảo mật. Các dịch vụ trò chuyện an toàn như Signal cũng cung cấp các tính năng tương tự.

