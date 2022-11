Apple bị kiện vì đã làm điều trái phép này đối với người dùng

Theo AppleInsider, sau khi có một báo cáo chỉ ra việc Apple đã thu thập trái phép dữ liệu người dùng App Store, một đơn kiện đã được đệ trình với cáo buộc công ty đã cố tình vi phạm quyền riêng tư của người dùng và kiếm tiền trái phép từ dữ liệu thu thập được.

Đơn kiện được Elliot Libman đệ trình và ông hy vọng nỗ lực ban đầu này của ông sẽ sớm trở thành một vụ kiện tập thể chống lại Apple.

Apple bị kiện sau cáo buộc thu thập trái phép dữ liệu người dùng trên App Store.

Tuy nhiên, việc giành chiến thắng trong vụ kiện này sẽ không dễ dàng. Vì không rõ liệu người khiếu nại hoặc các luật sư đã đệ đơn kiện có hiểu rõ sự khác biệt giữa thu thập dữ liệu phía máy chủ và cách thiết lập cài đặt hay không. Vì cũng có khả năng dữ liệu được nhắc đến trong đơn kiện được thu thập từ phía máy chủ.

Ví dụ: lịch sử xem video của người dùng Netflix được lưu trữ phía máy chủ và gắn với một tài khoản và nó được thu thập ngay trên máy chủ của Netflix, nơi cài đặt ngăn chặn theo dõi không được áp dụng.

Trong trường hợp dữ liệu phía máy chủ, cài đặt "Allow Apps to Request to Track" và "Share Analytics" trên iPhone sẽ không liên quan đến vi phạm mà đơn kiện đề cập. Vì lịch sử duyệt ứng dụng là hành vi của người dùng và không liên quan đến quá trình phân tích thiết bị được sử dụng để xác định trạng thái của thiết bị và dịch vụ internet khi có sự cố.

Trước đó, nhóm nghiên cứu đến từ Mysk đã tuyên bố các ứng dụng của chính Apple đang âm thầm thu thập dữ liệu của người dùng trên iOS 14.6, bất chấp tính năng App Tracking Transparency. Ngoài ra, nhóm còn tuyên bố rằng hành vi này vẫn tồn tại trong iOS 16, nhưng các nhà nghiên cứu không thể kiểm tra dữ liệu nào đã được gửi đi vì tất cả dữ liệu được gửi đều đã được mã hóa.

Vụ kiện cũng cho biết thông tin cá nhân của người dùng có giá trị nhất định để quy đổi thành tiền. Lập luận này được đưa ra dựa trên những sự cố rò rỉ và buôn bán dữ liệu trên mạng internet gần đây. Tuy nhiên, Apple cho biết họ không bán dữ liệu người dùng và không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.

Như thường lệ, đơn kiện đang tìm kiếm “khoản bồi thường và tất cả các hình thức đền bù công bằng khác bằng tiền tệ”, cũng như lệnh trừng phạt mà tòa án nhận thấy phù hợp đối với bị cáo.

