Apple sắp mang tin vui đến người dùng iPhone 6s

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Bản cập nhật iOS 14 mà Apple dự kiến giới thiệu vào ngày 22/6 có thể sẽ làm việc với các thiết bị đã được hỗ trợ bới iOS 13 trước đó, bao gồm cả iPhone 6s và SE (2016).

Dựa vào các nguồn tin thân cận, The Verifier cho biết một loạt thiết bị iPhone sẽ nhận bản cập nhật iOS 14, bao gồm iPhone SE (2020); iPhone 11; iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro Max; iPhone XS; iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus; iPhone 7 và 7 Plus; iPhone SE (2016); iPhone 6s và 6s Plus; và iPod touch (thế hệ thứ 7).

Như có thể nhìn thấy, danh sách này trùng lặp với các thiết bị được hỗ trợ iOS 13, do đó chủ sở hữu iPhone 6s ra mắt từ năm 2015 vẫn nhận được một số tính năng mới đến từ Apple với bản cập nhật iOS 14.

Các rò rỉ cho thấy phiên bản iOS 14 tiếp theo của Apple có tên mã Azul được tập trung vào chất lượng các tính năng phần mềm mới. Công ty thậm chí sẽ đi kèm một số ứng dụng mà họ dự kiến hoàn thiện tốt hơn trong iOS 15 vào năm 2021.

Các tính năng dự kiến đến với iOS 14 gồm: Tùy chỉnh màn hình chính với các widget và hình nền động thông minh; thay đổi ứng dụng mặc định và cài đặt một phần với “Clips”; AR Maps; Siri ngoại tuyến; PiP cho video; ứng dụng thể hình; thu hồi tin nhắn iMessages và chỉ báo gõ; Find My hỗ trợ chế độ AR và hiển thị vị trí; hỗ trợ xem nồng độ oxy trong máu của Apple Watch.

Đây chỉ là một số tính năng mới của iOS 14 đã bị rò rỉ cho đến nay, vì vậy có rất nhiều điều để mong đợi khi sự kiện WWDC ảo của Apple diễn ra sau ba tuần nữa. Trong số này, tùy chỉnh màn hình chính là điều rất được kỳ vọng sau một thời gian dài nó đã có trên Android.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-sap-mang-tin-vui-den-nguoi-dung-iphone-6s-5020203614592422.htmNguồn: http://danviet.vn/apple-sap-mang-tin-vui-den-nguoi-dung-iphone-6s-5020203614592422.htm