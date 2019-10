Apple phát hành macOS Catalina 10.15 bản chính thức

Thứ Ba, ngày 08/10/2019 10:30 AM (GMT+7)

Apple đã tung ta phiên bản hệ điều hành macOS Catalina chính thức, không lâu sau khi hãng đưa ra bản Golden Master (GM)

Lấy tên gọi từ một hòn đảo thuộc bang California, Hoa Kì, hệ điều hành macOS Catalina 10.15 đem đến một số thay đổi lớn như: "khai tử" iTunes, Apple Arcade, Sidecar... Những thiết bị hỗ trợ macOS Catalina bao gồm: MacBook (2015 - 2018), MacBook Air (2012 trở đi), MacBook Pro (2012 trở đi), Mac mini (2012 trở đi), iMac (2012 trở đi), iMac Pro (2017 trở đi), Mac Pro (2013 trở đi).

Dưới đây là thông tin chi tiết từng tính năng nổi bật được Apple cập nhật trên macOS Catalina

Music - không còn tên gọi iTunes

Về Music trên Catalina, giao diện đơn giản hơn, khi người dùng cắm iPhone vào Mac, màn hình sẽ trống hết chỉ chừa mỗi phần sync data.

iTunes đã bị khai tử trên macOS Catalina

iTunes đã thay đổi cách người dùng trải nghiệm âm nhạc, phim ảnh, chương trình TV và podcast. Giờ đây Apple không còn sử dụng cái tên "iTunes" và tất cả thay đổi mới thành Ứng dụng - Âm nhạc, Apple TV và Apple Podcasts - mỗi ứng dụng được thiết kế tốt nhất để tận hưởng giải trí trên máy Mac của bạn. Tất nhiên mọi thứ bạn có trong thư viện iTunes vẫn có thể truy cập được trong mỗi ứng dụng. iCloud đồng bộ liền mạch mọi thứ trên các thiết bị của bạn hoặc bạn có thể tự sao lưu, khôi phục và đồng bộ hóa bằng cách kết nối trực tiếp thiết bị với máy Mac.

SideCar - Dùng iPad làm màn hình thứ hai cho Mac

Người dùng có thể sử dụng iPad làm màn hình thứ 2 song song với Mac và di chuyển kéo thả App qua lại nhau dễ dàng hơn. Ngoài ra cũng có thể vẽ và thiết kế trên màn hình iPad để thiết kế hình hoạ trên Mac. Đây sẽ là bước tiến quan trọng cho những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo.

Tính năng biến iPad thành màn hình phụ cho máy Mac

Cách kết nối rất đơn giản, sẽ có một icon AirPlay trên Mac để cho phép bạn pair với iPad ngay bên cạnh - lưu ý iPad cũng phải được chạy trên nền tảng iPadOS.

Find My

Ứng dụng Find My bao gồm Find my iPhone và Find my Friend, dễ sử dụng trên các thiết bị Mac, iPadOS và iOS. Find My có thể giúp bạn xác định vị trí máy Mac bị đánh cắp hoặc lạc mất ngay cả khi máy đang trong trạng thái offline và trong chế độ sleep và bằng cách gửi tín hiệu Bluetooth có thể được phát hiện bằng các thiết bị Apple đang sử dụng gần đó. Các thiết bị này sau đó chuyển tiếp vị trí được phát hiện của thiết bị Mac bị mất sang iCloud để bạn có thể định vị vị trí đó trong ứng dụng Find My.

Hỗ trợ tìm kiếm ngay cả khi không có kết nối

Sau đó thiết bị sẽ bị mã hoá và mọi kẻ đánh cắp thiết bị không thể làm được gì, kể cả Apple (Mac sẽ trở nên vô dụng lúc này).

Screen Time xuất hiện trên Mac

Tính năng này lần đầu được Apple tung ra trên iOS 12 giúp người dùng quản lý thời gian trên iPhone, iPad và bây giờ đã xuất hiện trên macOS Catalina. Tiện lợi cho iCloud Family khi bạn có thể kiểm soát thời gian sử dụng của con cái trong gia đình và bản thân ngay trên máy tính Mac.

Cập nhật bộ ứng dụng

Những ứng dụng của Apple gồm Photos, Reminders, Notes, Mail và Safari đều được cập nhật, gồm cả những cập nhật về bảo mật với những máy Mac mới có chip T2.

Xác thực bằng Apple Watch

Mở khoá ghi chú, xác nhận cài đặt hay xem mật khẩu lưu trên Safari bằng cách nhấn hai lần vào nút bên cạnh của Apple Watch.

Tuỳ chọn chế độ Light Mode/Dark Mode

Trên macOS Catalina đã cho phép lựa chọn giao diện sáng, giao diện tối hoặc chế độ tự động.

Accessibility

Cập nhật thêm tính năng điều khiển bằng giọng nói mới Voice Control, cho phép người dùng thực hiện thao tác từ xa.

Giải trí và tiện ích

Nhiều bên sản xuất phát triển game trên giao diện iPadOS cũng có trên macOS mới, cho một trải nghiệm tuyệt vời hơn, trực quan hơn, rộng rãi hơn. Đặc biệt với Apple Arcade, bạn có thể trải nghiệm mọi tựa game độc quyền và có thể dùng tay cầm controller để chơi.

Hiện bạn có thể kiểm tra bản cập nhật macOS Catalina (dung lượng 8.09 GB) bằng cách: Vào Mac App Store hoặc System Preferences > Software Update.