Apple phát hành iOS 13 và iPadOS beta 2 cho người dùng

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 06:12 AM (GMT+7)

Apple vừa phát hành bản thử nghiệm tiếp theo của hai hệ điều hành iOS 13 và iPadOS cho người dùng, nửa tháng sau bản đầu tiên.

iOS 13 Sự kiện:

iPadOS

Bản thử nghiệm iOS 13 và iPadOS cho phép người dùng bình thường, không phải lập trình viên cũng được dùng thử iOS 13 trước khi Apple phát hành chính thức. Những người đã đăng ký chương trình thử nghiệm của Apple sẽ nhận được iOS 13 beta qua hình thức OTA sau khi cài đặt chứng chỉ trên thiết bị iOS.

Nếu muốn tham gia chương trình thử nghiệm, bạn có thể đăng ký trên website Apple tại đây. Ngoài iOS, người dùng có cơ hội dùng các bản beta của macOS, tvOS. Trước khi cài đặt một bản thử nghiệm, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu iTunes hoặc iCloud. Tốt nhất nên cài các bản beta trên thiết bị thứ cấp vì phần mềm thử nghiệm thường không ổn định, nhiều lỗi.

iOS 13 là bản cập nhật quan trọng cho hệ điều hành iOS trên iPhone, iPad. Tuy nhiên, năm nay Apple làm riêng iPadOS cho máy tính bảng iPad. Về cơ bản, iPadOS giống hệt iOS 13 nhưng có thêm vài tính năng đặc biệt cho tablet.

iOS 13 mang đến nhiều tính năng mới như Dark Mode, Photos bổ sung tùy chọn xem lại ảnh chụp theo ngày, tháng, năm. Giao diện chỉnh sửa ảnh giúp bạn biên tập lại ảnh dễ hơn trước cùng các công cụ mới. Người dùng giờ đây cũng được chỉnh sửa video ngay trong ứng dụng Photos. Trên iPhone mới nhất, có hiệu ứng ánh sáng High-Key Mono và tùy chọn điều chỉnh hiệu ứng Portrait Lightning.

Biểu tượng âm lượng nhỏ hơn, ứng dụng Find My kết hợp cả Find My iPhone và Find My Friends, cho phép bạn theo dõi thiết bị ngay cả khi chúng không có kết nối Wi-Fi hay LTE.

Tính năng Sign in with Apple giúp đăng nhập vào ứng dụng, website bằng tài khoản Apple thay vì Google, Facebook. Bản đồ Maps có chế độ Look Around mới và tính năng Collection để lưu lại danh sách địa điểm. Reminder được cải tiến hữu ích hơn…