20 thủ thuật cần biết cho iPhone và iPad trước khi đợi cập nhật iOS 14 (Phần 2)

Thứ Hai, ngày 22/06/2020 08:00 AM (GMT+7)

Có vô số các tính năng mà người iPhone và iPad cần biết trước khi chờ đợi Apple công bố iOS 14.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Apple sẽ tiết lộ iOS và iPadOS 14 - phiên bản phần mềm tiếp theo dành cho iPhone và iPad tại Hội nghị các nhà phát triển - WWDC 2020. Mặc dù iOS 14 sẽ xuất hiện chính thức trên dòng iPhone 12 mới vào mùa thu nhưng chắc chắn rằng Apple sẽ xây dựng trên nền tảng iOS 13 hiện tại. Vì vậy, người dùng iPhone cần tận dụng mọi thứ mình có, đặc biệt là khi Apple đã thêm các tính năng mới vào bản cập nhật iOS 13.

Dưới đây là 20 tính năng mà iFan cần biết với iOS 13.

11. Phông chữ tùy chỉnh bên trong ứng dụng

Apple vẫn sẽ giới hạn lựa chọn phông chữ cho toàn bộ iOS. Tuy nhiên, công ty đang mở ra cơ hội cho iOS 13 để cho phép các phông chữ tùy chỉnh bên trong các ứng dụng. Tính linh hoạt này cho thấy Apple đang nới lỏng sự kiểm soát của mình trong một số khía cạnh của trải nghiệm người dùng.

12. Tìm điện thoại của tôi – Find My Phone và Tìm bạn bè của tôi – Find My Friends

Apple đã kết hợp Tìm bạn bè của tôi và Tìm iPhone của tôi thành một ứng dụng duy nhất có tên là Tìm của tôi – Find My và thêm khả năng giúp tìm các thiết bị bị mất cho những người bạn.

Khi đánh dấu một trong các thiết bị Apple bị mất, Apple sẽ cung cấp nguồn cho vị trí của thiết bị bằng cách yêu cầu tất cả các thiết bị Apple tìm tín hiệu Bluetooth trên thiết bị iOS bị mất. Khi một thiết bị khác của Apple tìm thấy điện thoại, máy tính bảng hoặc iPhone bị mất, người dùng sẽ nhận được cảnh báo. Apple cho biết dịch vụ miễn phí này hoàn toàn ẩn danh và được mã hóa.

13. “Đăng nhập bằng Apple” – Sign in Apple sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn

Một tính năng bảo mật mới có tên Sign in Apple sẽ giúp người dùng đăng vào tài khoản và ứng dụng mà không cần phải thêm địa chỉ email. Đáng chú ý, Apple cho biết sẽ bảo vệ người dùng khỏi các ứng dụng của bên thứ ba muốn theo dõi chúng.

Thêm nữa, người dùng cũng có thể chọn chia sẻ hoặc ẩn địa chỉ email của mình và có thể yêu cầu Apple tạo một email ngẫu nhiên cho ứng dụng hoặc dịch vụ chuyển tiếp đến địa chỉ email thực, từ đó che giấu danh tính thực của mình mà không cần sử dụng tài khoản rác.

Apple cũng chặn các ứng dụng theo dõi vị trí của người dùng từ Wi-Fi và Bluetooth và cho phép người dùng quyết định xem có muốn ứng dụng xin phép mỗi khi yêu cầu dữ liệu vị trí hay không.

14. Ảnh đại diện Memoji đã đến với Tin nhắn - Messages

Các ứng dụng Tin nhắn của Apple giờ đây sẽ nhận được hỗ trợ cho Memoji, cho phép đặt hình thu nhỏ của Memoji trong ứng dụng Tin nhắn. Người dùng đã có thể tùy chỉnh, trang điểm nhiều hơn với Memoji, thậm chí có thể thêm cả niềng răng.

15. Tìm kiếm tin nhắn thông minh hơn

Với iOS 13, khả năng tìm kiếm các Tin nhắn cũ đã được cải thiện rất nhiều. Giờ đây, người dùng có thể tìm thấy các liên kết, ảnh, tệp đính kèm và thậm chí là văn bản trong một chuỗi tin nhắn từ vài tháng trước.

iMessages hiện hoạt động trên điện thoại hai SIM, với cả hai số điện thoại. Người dùng sẽ cần đặt một số chính nhưng vẫn có thể có thể chuyển đổi giữa các số khi soạn tin nhắn. Điều tương tự cũng xảy ra với FaceTime, nền tảng gọi video của Apple.

16. Nhắc nhở kiểu mới

Hiện tại, ứng dụng nhắc nhở - Reminder đã có giao diện hoàn toàn mới và nó thông minh hơn rất nhiều. Người dùng thậm chí còn có thể nói với nó để đặt lịch nhắc.

17. Apple Maps được cải tiến

Apple Maps hiện đã có một tính năng giống như Google Street View với tên gọi Look Around và một tính năng mới cho phép người dùng chia sẻ ETA (Estimated Time of Arrival - khoảng thời gian dự kiến đến nơi) của mình với người thân.

18. Chia sẻ nhạc hoặc phim với cặp AirPods thứ hai

Thay vì trao một trong những chiếc AirPod cho bạn bè hoặc người thân để cùng trải nghiệm âm thanh, giờ đây, người dùng bạn có thể yêu cầu iPhone của mình truyền phát âm thanh đến cặp AirPod khác thông qua tính năng Chia sẻ âm thanh – Audio Sharing.

19. Chia sẻ ảnh và liên kết thông minh hơn

Bất cứ khi nào chạm vào nút Chia sẻ - Share để chia sẻ ảnh hoặc liên kết, người dùng sẽ phải sử dụng Bảng chia sẻ iOS. Và bắt đầu với iOS 13, bảng đó đã trở nên thông minh hơn. Bảng này sẽ đề xuất danh bạ và ứng dụng để chia sẻ, được sắp xếp lại thành một danh sách mới các phím tắt và hành động của iPhone.

20. Siri có giọng nói mới

Trợ lý giọng nói của Apple, Siri đã nhận được bản cập nhật âm thanh trong iOS 13. Với bản cập nhật này, giọng nói của Siri sẽ mượt mà và tự nhiên hơn. Bằng cách sử dụng một mạng lưới nói chuyện neural, Siri sẽ nói với ít khoảng trống hơn và giống con người hơn. Ngoài ra, Siri của iOS 13 cập nhật cũng hoạt động tốt hơn với AirPods, HomePod, CarPlay và Safari.

Nguồn: http://danviet.vn/20-thu-thuat-can-biet-cho-iphone-va-ipad-truoc-khi-doi-cap-nhat-ios-14-phan-2-502020226759366.htm