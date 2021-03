10 phần mềm đọc PDF tốt nhất dành cho Windows và Mac

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Bạn đang có những file tài liệu định dạng PDF, thế nhưng lại không có phần mềm đọc PDF để sử dụng? Đừng lo, cùng tìm hiểu những phần mềm tốt nhất trong bài viết ngay sau đây để hỗ trợ cho công việc của bạn nhé.

PDF (Portable Document Format) là một định dạng tài liệu thường được sử dụng nhiều bên cạnh định dạng của Microsoft Office tạo ra. File PDF hỗ trợ trích xuất văn bản và lưu giữ hình ảnh, âm thanh, màu sắc hiển thị vượt trội mà ít có định dạng nào khác làm được. Đây chính là điều khiến cho định dạng PDF trở nên phổ biến rộng rãi và ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Tuy nhiên định dạng PDF yêu cầu có phần mềm xử lý tương ứng để có thể đọc được. Sau đây là top 10 phần mềm đọc PDF tốt nhất dành cho cả Windows và MacOS mà bạn nên tham khảo để phục vụ cho mục đích sử dụng của mình.

1. Phần mềm đọc PDF Foxit Reader

Foxit Reader là phần mềm đọc PDF phổ biến nhất hiện nay. Đây là một công cụ vô cùng toàn diện cho phép bạn quản lý, chỉnh sửa file tài liệu PDF của mình khi cần thiết. Ngoài ra phần mềm còn giúp bảo mật file, thiết lập chữ ký hoặc đặt mật khẩu cho tài liệu nhằm giúp bảo vệ cho tài liệu của bạn không thể bị xâm phạm. Hiện nay Foxit Reader có thể sử dụng dễ dàng trên các hệ điều hành Windows hay Mac.

2. Phần mềm đọc PDF Adobe Reader

Đây là phần mềm đọc PDF do chính Adobe nghiên cứu và phát triển. Bạn có thể sử dụng Adobe Reader để mở file tài liệu PDF, ghi chú thích hoặc in ấn tùy ý. Ngoài ra Adobe Reader còn được liên kết với hệ sinh thái của Adobe, liên hệ trực tiếp với các phần mềm khác của Adobe cho nên rất thuận tiện với người sử dụng. Adobe Reader có thể được sử dụng đơn giản và thuận tiện trên hệ điều hành Windows và Mac.

3. Phần mềm đọc PDF Javelin Reader

Javelin PDF Reader là một phần mềm đọc PDF cơ bản cho phép bạn khởi chạy và in ra các tệp PDF chuẩn được mã hóa, chú thích tài liệu hoặc đánh số phân trang. Do phần mềm này khá nhẹ, bản cài đặt chỉ khoảng 2Mb, do đó phần mềm sẽ phù hợp với cả những máy tính cấu hình yếu mà vẫn đảm bảo quá trình xử lý được nhanh chóng.

4. Phần mềm đọc PDF của Google Drive

Google Drive là công cụ toàn diện nhất của Google. Nó có thể đọc hiểu tài liệu PDF, chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào thành dạng PDF hay thậm chí cho phép bạn có thể tải xuống bất kỳ tệp PDF nào. Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng các ứng dụng của Google trong công việc, nhất định không nên bỏ qua Google Drive.

5. Phần mềm đọc PDF Nitro Reader

Nitro Reader nổi tiếng trong các phần mềm đọc PDF bởi sự cân bằng tốt cho người sử dụng cũng như một số tính năng nâng cao. Nền tảng này hỗ trợ giao diện sử dụng trực quan, dễ dàng tương tự như với Foxit Reader. Bạn có quyền truy cập vào các file PDF cũng như tạo sự bảo mật hoặc thậm chí tạo mới file theo ý thích. Nitro Reader còn sử dụng hệ thống Quick Sign nhằm tạo mật khẩu giúp bảo vệ tốt hơn cho các tài liệu PDF của bạn.

6. Phần mềm đọc PDF Xchange-Editor

PDF-Xchange Editor là một trong số những trình đọc PDF mạnh mẽ nhất được tạo ra. Bạn có thể xem, ghi chú, lưu âm thanh, thêm chữ ký, watermark hoặc thêm các ký tự vào tài liệu để đánh dấu dễ dàng. Tuy nhiên, tính năng thú vị nhất của phần mềm đọc PDF này phải kể đến đó là công cụ nhận dạng ký tự quang học, tức là nó có thể quét tài liệu in và chuyển đổi văn bản giấy thành tài liệu điện tử có thể tìm kiếm được ở trên mạng. Thật tiện lợi và thú vị phải không nào.

7. Phần mềm đọc PDF Sumatra

Sumatra là một phần mềm hỗ trợ đọc file PDF khác mà có thể bạn cần quan tâm nếu muốn tìm kiếm công cụ hỗ trợ. Mặc dù nó không được “xịn sò” giống như những phần mềm đã nêu ở trên do thiếu đi những tính năng quan trọng như tạo chữ ký, thêm chú thích,... Thế nhưng Sumatra cực kỳ nhẹ và có thể đọc mở bất kỳ file tài liệu định dạng PDF nào cho người dùng. Nếu như bạn chỉ cần một phần mềm đơn giản nhất để đọc file PDF, Sumatra chính là một sự lựa chọn lý tưởng.

8. Phần mềm đọc PDF Slim PDF Reader

Slim PDF Reader có thể nói là một trong những phần mềm đọc PDF có dung lượng nhỏ nhất hiện nay, với chỉ chiếm tầm 15Mb trên máy tính của bạn sau khi đã được cài đặt. Tuy có dung lượng nhỏ, thế nhưng Slimpdf Reader lại chứa đựng hàng loạt tiện ích nâng cao, cho phép người dùng có thể tùy biến file PDF của mình, thêm chữ ký, chú thích,... Công cụ này là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ điều hành Windows, MacOS hay thậm chí là Linux.

9. Phần mềm đọc PDF Reader Premium

PDF Reader Premium có lẽ là một phần mềm không còn quá xa lạ đối với những người sử dụng Macbook thường xuyên. Với hơn 50 triệu lượt tải xuống, có lẽ không cần phải nói nhiều về sự phổ biến của phần mềm đọc PDF này hiện nay. Nó cho phép người dùng có thể xem các tệp PDF trên nhiều tab một lúc, giúp ghi chú thích tài liệu, tạo chữ ký hoặc sắp xếp các file tài liệu của bạn theo trật tự logic. Ngoài ra PDF Reader Premium còn có thể lưu trữ tài liệu qua tiện ích đám mây, phục vụ cho nhu cầu công việc của bạn.

10. Chế độ xem trước trên Windows và MAC

Trên mỗi trình duyệt máy tính như Chrome, Firefox hay Edge chạy trên hệ điều hành Windows hoặc Mac OS đều tích hợp khả năng xem trước file PDF tùy thích. Bạn có thể xem được các file PDF một cách dễ dàng mà không cần phải tải thêm bất cứ phần mềm bên ngoài nào khác. Tuy nhiên chế độ xem trước này trên Windows và Mac lại không có những tính năng độc lập nâng cao như tạo chữ ký, thêm chú thích hay chỉnh sửa file PDF tùy ý. Do vậy nếu đơn giản là bạn chỉ cần xem tài liệu PDF thì chế độ xem trước này quả thực rất tuyệt vời.

Chúng tôi đã liệt kê ra cho bạn top 10 những phần mềm đọc PDF tốt nhất hiện nay đang được sử dụng bởi hầu hết người dùng máy tính toàn thế giới. Việc lựa chọn phần mềm nào phù hợp cho mục đích sử dụng là hoàn toàn do bạn. Những công cụ miễn phí này sẽ góp phần tốt hơn cho công việc, kỹ năng xử lý và đọc mở file dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết vừa rồi.

