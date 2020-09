Những thực phẩm khiến bạn lão hóa nhanh chóng

Những loại thực phẩm nào làm quá trình lão hóa của bạn nhanh và mạnh hơn.

Có hai thủ phạm chính đẩy nhanh quá trình lão hóa da của chúng ta: tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thực phẩm. Chu trình lão hóa hình thành khi protein hoặc chất béo kết hợp với đường. Mặc dù những thủ phạm lão hóa này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta 100%, nhưng việc sử dụng kem chống nắng và lưu ý đến chế độ ăn uống tổng thể của bạn có thể giúp ích cho cách cơ thể chúng ta bảo vệ và chữa lành làn da.

Và mặc dù việc quan tâm đến chế độ ăn uống của bạn nói dễ hơn làm, nhưng nó luôn giúp bạn nhắc nhở một số thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của bạn như thế nào. Danh sách của chúng tôi có thể giúp bạn điều đó.

Thường xuyên ăn một hoặc hai loại thực phẩm này sẽ không dẫn đến ít collagen và gây hại hoàn toàn cho làn da của bạn. Việc tránh xa một chế độ ăn uống điều độ phù hợp nhất với bạn sẽ làm thay đổi sức khỏe, làn da của bạn hay không.

1. Khoai lang chiên thay cho khoai tây chiên

Khoai tây chiên có thể gây lão hoá.

Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao giải phóng các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do làm tăng nhanh quá trình lão hóa do một hành động được gọi là liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử DNA và có thể làm suy yếu độ đàn hồi của da.

Hơn nữa, tiêu thụ quá nhiều muối có thể hút nước ra khỏi da và dẫn đến mất nước. Điều đó có thể khiến da bạn dễ bị nhăn hơn.

Nếu bạn muốn: Đổi khoai tây chiên cho khoai lang nướng hoặc khoai lang chiên.

2. Bánh mì nảy mầm thay cho bánh mì trắng

Khi carbs tinh chế tích hợp với protein, nó gây ra sự hình thành quá trình lão hóa.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, như bánh mì trắng, có thể gây viêm trong cơ thể.

Nếu bạn muốn: Hãy thử thay thế bánh mì truyền thống, chẳng hạn như bánh mì ngũ cốc nảy mầm không chứa thêm đường. Bánh mì nảy mầm cũng chứa chất chống oxy hóa có lợi cho da.

3. Mật ong hoặc trái cây thay cho đường trắng

Đường gây những vấn đề về da không mong muốn như mụn trứng cá. Như đã đề cập ở trên, đường góp phần hình thành các AGEs gây hại cho collagen.

Khi lượng đường của chúng ta tăng cao, quá trình lão hóa được kích thích. Nó còn tăng tốc hơn nữa nếu có sự tham gia của ánh sáng mặt trời. Vì vậy, thay vì ăn kem, hãy chọn trái cây đông lạnh giải khát hoặc kem que không thêm đường.

Nếu bạn muốn: Hãy tìm trái cây hoặc sô cô la đen khi thèm thứ gì đó ngọt ngào. Quả việt quất, đặc biệt, ngăn ngừa mất collagen.

4. Dầu ô liu hoặc bơ để làm bơ thực vật

Các nghiên cứu cũ hơn đã chỉ ra rằng những người không ăn bơ thực vật hoặc bơ ít bị tổn thương da và nếp nhăn hơn những người không dùng bơ thực vật.

Và khoa học đã kiểm chứng rằng: Bơ thực vật tệ hơn một lượng vừa phải của bơ thật do thực tế là nó chứa nhiều dầu hydro hóa một phần. Các axit béo chuyển hóa này làm cho da dễ bị tổn thương hơn trước bức xạ tia cực tím , có thể làm hỏng collagen và độ đàn hồi của da.

5. Ăn thịt gia cầm cho các loại thịt chế biến

Xúc xích, pepperoni, thịt xông khói... đều là những ví dụ về các loại thịt chế biến sẵn có thể gây hại cho da.

Các loại thịt này chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và sulfit, tất cả đều có thể làm da mất nước và làm suy yếu collagen do gây viêm. Để có các lựa chọn protein rẻ tiền, hãy hoán đổi thịt chế biến lấy trứng hoặc đậu.

Nếu bạn muốn: Chọn các loại thịt nạc hơn như gà tây và gà. Những loại thịt này chứa nhiều protein và axit amin cần thiết cho sự hình thành tự nhiên của collagen.

6. Sữa

Một số người đã thấy da thay đổi tích cực sau khi bỏ sữa. Những người khác không thấy sự khác biệt đáng kể nào cả.

Tất cả phụ thuộc vào mỗi người. Đối với một số người, sữa có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể, dẫn đến căng thẳng oxy hóa, là một trong những nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm.

Chế độ ăn ít các sản phẩm từ sữa có thể bảo vệ làn da tiếp xúc với ánh nắng không bị nhăn.

Nếu bạn muốn: Sữa là một nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Đối với các nguồn cung cấp canxi khác , hãy ăn hạt, đậu, hạnh nhân, rau lá xanh và quả sung.

7. Suy nghĩ kỹ về soda và cà phê

Những gì soda và cà phê có liên quan đến giấc ngủ hơn là làn da. Đầu tiên, cả hai đều có hàm lượng caffein cao, nếu bạn uống thường xuyên suốt cả ngày đến đêm, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Ngủ kém có liên quan đến việc tăng dấu hiệu lão hóa.

Nếu bạn muốn: Nếu bạn lo lắng về hàm lượng đường, hãy xem bạn đang uống bao nhiêu. Xem liệu bạn có thể giảm số lượng hoặc hoán đổi, chẳng hạn như uống sữa vàng thay vì cà phê. Nghệ, thành phần chính trong sữa vàng, rất giàu chất chống oxy hóa, chứa các hợp chất chống lão hóa xung quanh.

8. Uống rượu có chừng mực

Rượu có thể gây ra một loạt các vấn đề đối với da, bao gồm mẩn đỏ, bọng mắt, mất collagen và nếp nhăn.

Rượu làm cạn kiệt chất dinh dưỡng, hydrat hóa và mức vitamin A của bạn, tất cả đều có tác động trực tiếp đến nếp nhăn.

Vitamin A đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tế bào mới và sản xuất collagen , đảm bảo rằng da đàn hồi và không có nếp nhăn.

Nếu bạn muốn: Uống có chừng mực. Đó là một ly mỗi ngày cho phụ nữ và hai cho nam giới. Đảm bảo rằng bạn uống đủ nước.

9. Tránh nấu ở nhiệt độ cao

Một số loại dầu không bão hòa đa chứa nhiều axit béo omega-6, như dầu ngô hoặc dầu hướng dương, có thể tạo ra các gốc tự do có hại và có thể làm tăng mức độ viêm. Nếu bạn đang chiên hoặc sử dụng nhiệt độ cao hàng ngày, điều đó sẽ tăng lên.

Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các loại dầu đều không tốt cho sức khỏe. Khi nói đến các loại dầu và ngăn ngừa nếp nhăn, hãy chọn chất béo không bão hòa đơn để giúp giữ nước cho da.

Nếu bạn muốn: Đổi dầu thực vật lấy dầu ô liu. Nó giàu chất chống oxy hóa, vitamin E và phytosterol giúp giảm viêm.

10. Đổi bánh gạo

Mặc dù bánh gạo thường được coi là một món ăn nhẹ tốt, nhưng đây không phải là trường hợp tốt cho da.

Bánh gạo có một chỉ số đường huyết cao và có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu tăng có thể gây ra nếp nhăn.

Nếu bạn muốn: Để có một món ăn nhẹ chống lão hóa, hãy thử trộn hummus (đậu gà) với ớt chuông đỏ. Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C, giúp chúng sản xuất collagen rất tốt. Đậu gà cũng chứa đầy chất chống oxy hóa tốt cho da.

Có nhiều cách khác để làm căng mọng làn da của bạn

Nếu bạn đọc bài này và nghĩ rằng đó là dấu hiệu không nên ăn bất kỳ loại thực phẩm nào trong số này, chúng tôi đang nhắc bạn rằng đó là tất cả về sự cân bằng. Thực phẩm là một cuộc chơi dài và có rất nhiều cách khác để thúc đẩy sự hình thành collagen, như thông qua các chất bổ sung hoặc tiêm .

Các phương pháp điều trị tại chỗ như retinol, vitamin C, microneedling có thể giúp ngăn ngừa và làm mờ nếp nhăn. Để có nhiều lựa chọn tổng thể hơn, bạn cũng có thể xem xét châm cứu mặt hoặc các bài tập mặt .

