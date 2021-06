Cách chăm sóc bộ phận tố cáo tuổi tác rõ nhất trên cơ thể bạn

Bàn tay thường cho biết tuổi tác của bạn vì chúng già đi nhanh hơn khuôn mặt. Tuy nhiên, bạn có thể tránh được điều này nếu chăm sóc đôi tay đúng cách.

Sau đây là một số lời khuyên và quy tắc để giữ cho đôi tay của bạn đẹp lâu hơn.

Rửa tay đúng cách

Tiếp xúc thường xuyên với xà phòng có thể khiến tay bạn mất độ ẩm và bắt đầu bong tróc. Thực hiện theo các quy tắc đơn giản sau để tránh lão hoá da tay:

Không sử dụng xà phòng diệt khuẩn trừ khi thực sự cần thiết.

Tránh nước hoa: chúng làm khô da và có thể gây kích ứng. Chọn xà phòng dưỡng ẩm với dầu jojoba, dầu ô liu hoặc lô hội.

Rửa tay bằng nước ấm nhưng không nóng để giữ lớp bảo vệ tự nhiên.

Tránh dùng máy sấy điện thay vì dùng khăn giấy.

Đeo găng tay

Bàn tay của bạn thường xuyên bị căng do các tác nhân bên ngoài như lạnh, hóa chất và không khí khô. Để giảm thiểu thiệt hại, bạn nên có găng tay cho mọi trường hợp:

Găng tay hoặc găng tay bằng da, lông thú hoặc găng tay khi trời lạnh

Cao su hoặc cao su dùng cho công việc gia đình (rửa bát, lau sàn, lau bồn tắm, v.v.), găng tay vải để làm vườn.

Làm ẩm tay thường xuyên

Một loại kem dưỡng da tay tốt cũng quan trọng như xà phòng hoặc dầu gội đầu, vì vậy hãy lựa chọn và sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Thoa kem khi cần thiết nhưng không ít hơn hai lần một ngày (sáng và tối). Nếu bạn có làn da khô, hãy để một tuýp kem gần bồn rửa tay và thoa mỗi lần sau khi rửa tay. Để có hiệu quả tốt nhất, hãy thoa kem, đeo găng tay cotton và cứ như vậy đi ngủ. Móng tay của bạn cũng cần được dưỡng ẩm. Xoa một ít kem tay và kem vitamin E cho lớp biểu bì. Da của bạn cần độ ẩm từ bên trong cũng như bên ngoài, vì vậy hãy uống đủ nước. Mua máy tạo độ ẩm và bật máy khi không khí khô.

Ngoài kem, bàn tay của bạn cần được tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ mỗi tuần một lần.

Mặt nạ tay được làm từ những sản phẩm bạn thường có trong tủ lạnh. Ví dụ, trộn nửa quả bơ, một lòng đỏ trứng và một thìa nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên tay và để yên trong 20 phút. Tìm các công thức mặt nạ khác tại đây.

Bạn có thể sử dụng hỗn hợp dầu ô liu và đường để tẩy tế bào chết. Lời khuyên dành cho những người lười biếng: khi bạn sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân hoặc mặt nạ, chỉ cần thoa chúng lên tay.

Sử dụng kem chống nắng

Một trong những dấu hiệu chính của tuổi tác là tăng sắc tố da tay. Lý do không phải do lão hóa hay rối loạn chức năng gan, như bạn có thể đã nghe nói, mà là do tác động của ánh nắng mặt trời.

Để tránh các đốm sắc tố hãy thường xuyên thoa kem chống nắng cho tay.

Trái cây họ cam quýt là một chất làm trắng tự nhiên. Ví dụ, bạn có thể thường xuyên làm mặt nạ từ 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh sữa và 1 muỗng canh mật ong.

