Bí quyết giúp làn da láng mịn

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 23:06 PM (GMT+7)

Cùng học những bí quyết giúp làn da láng mịn.

1. Rửa mặt hai lần một ngày và sau khi tập thể dục

Nên rửa mặt ngay cả vào buổi sáng để loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn có thể bám trên mặt vào ban đêm. Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng bạn giặt vỏ gối thường xuyên.

Chỉ cần cẩn thận không làm sạch quá mức, có thể làm bong da và thực sự làm cho nó sản xuất nhiều dầu hơn để bù đắp.

Bạn nên làm sạch da sau khi tập thể dục càng tốt. Mồ hôi có thể bị mắc kẹt trong lỗ chân lông cùng với bụi bẩn và dầu, đó là lý do tại sao bạn muốn rửa mặt trước khi mồ hôi có cơ hội khô.

2. Làm sạch lỗ chân lông

Tất cả chúng ta đều đã xem quảng cáo có người phụ nữ mỉm cười vui mừng khi loại bỏ mụn đầu đen khỏi mũi. Các lỗ chân lông tạm thời loại bỏ một lớp da, và thường đi kèm với dầu bị oxy hóa và bụi bẩn tạo nên mụn đầu đen.

Tuy nhiên, các lỗ chân lông sẽ không ngăn những mụn đầu đen quay trở lại, vì chúng không điều tiết việc sản xuất dầu của da bạn.

Để có kết quả tốt nhất, hãy thử xông hơi mặt trước (ví dụ như một nồi nước sôi) để mở lỗ chân lông.

Mặc dù chúng có thể làm cho lỗ chân lông tạm thời trông nhỏ hơn, nhưng các lỗ chân lông cũng có khả năng loại bỏ các loại dầu tự nhiên và nang lông quan trọng hữu ích cho da.

3. Sử dụng kem chống nắng không dầu

Nó có thể cảm thấy một chút kỳ lạ với lớp kem chống nắng nhờn trên da bị bong ra, có thể là do dầu thừa. Nhưng điều quan trọng là bạn phải dùng kem chống nắng bất kể loại da nào bạn có - da dầu, khô hoặc nhạy cảm.

May mắn thay, có một số tùy chọn không dầu tuyệt vời sẽ ngăn chặn hiệu quả các tia UVA và UVB. Kiểm tra các loại kem chống nắng không dầu này cho da nhờn hoặc dễ bị mụn trứng cá.

4. Tẩy tế bào chết

Với việc tẩy da chết, bạn có thể nghĩ đến những loại tẩy da chết thô ráp hoặc thô ráp. Những điều này thực sự có thể làm cho mụn trứng cá viêm nhiều hơn.

May mắn thay, có một số chất tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng bạn có thể sử dụng. Tìm kiếm những chất có chứa axit alpha và beta hydroxy (AHA và BHA) .

Đây là những axit nhẹ giúp loại bỏ tế bào da chết. Chúng giúp dọn đường cho các sản phẩm khác thẩm thấu vào da tốt hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

Bạn có thể đã nghe nói về axit salicylic cho mụn trứng cá, đó là BHA. BHA tan trong dầu và giúp làm sạch lỗ chân lông.

Glycolic và axit lactic được coi là AHA, tan trong nước và có nguồn gốc từ các nguồn tự nhiên như sữa, trái cây hoặc đường.

Chỉ cần nhớ rằng AHA và BHA loại bỏ một lớp da, có thể khiến da dễ bị tổn thương hơn với tia UVA và UVB. Vì vậy, đừng quên sử dụng sản phẩm chứa SPF chống nắng.

5. Làm mịn da bằng đất sét

Đất sét là một thành phần nhẹ nhàng hiệu quả có từ thời cổ đại. Đất sét giúp loại bỏ da dầu thừa và có thể giúp nới lỏng hoặc thậm chí loại bỏ bụi bẩn khỏi lỗ chân lông bị tắc.

Mặt nạ làm bằng đế đất sét hoạt động nhẹ nhàng hơn so với các lỗ chân lông, có thể kéo ra một lớp da. Thay vào đó, đất sét vào lỗ chân lông và có thể dần dần loại bỏ bụi bẩn và dầu.

Một số mặt nạ đất sét có chứa lưu huỳnh, giúp phá vỡ da chết và có thể cải thiện sự xuất hiện của mụn đầu đen. Tuy nhiên, nhiều người bị dị ứng với lưu huỳnh, vì vậy, nên thực hiện kiểm tra da trên cánh tay của bạn nếu bạn chưa bao giờ sử dụng sản phẩm lưu huỳnh trước đó.

6. Sử dụng mặt nạ than

Than đang xuất hiện trong tất cả các loại sản phẩm bây giờ - tôi có một bàn chải đánh răng ngâm than - và vì lý do tốt. Than là một chất khử độc tuyệt vời. Nó hoạt động sâu trong lỗ chân lông để giúp hút bụi bẩn và các tạp chất khác.

Có rất nhiều mặt nạ than tuyệt vời có sẵn trên quầy. Hoặc bạn có thể mua thuốc than hoạt tính tại nhà thuốc, mở thuốc và tự làm mặt nạ DIY bằng hỗn hợp đất sét bentonite, dầu cây trà, mật ong, hoặc chỉ là nước thường.

7. Thử retinoids tại chỗ

Retinoids tại chỗ có nguồn gốc từ vitamin A, để cải thiện mụn trứng cá. Chúng có sẵn trên quầy hoặc ở dạng theo toa.

Retinol làm tăng doanh thu tế bào da, và cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cần lưu ý rằng phụ nữ mang thai nên tránh retinol bởi vì số lượng quá mức có thể cản trở sự phát triển của thai nhi. Nếu bạn đang mang thai, bạn có thể thử sử dụng dầu bakuchiol hoặc nước hoa hồng thay cho retinol để có tác dụng tương tự.

8. Áp dụng gel axit salicylic

Axit salicylic có thể giúp hòa tan keratin làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây ra mụn đầu đen.

Đây cũng là một chất tẩy da chết hiệu quả, nhưng bạn sẽ chỉ muốn sử dụng nó trên các khu vực của cơ thể đang bị mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen. Sử dụng nó trên khắp cơ thể của bạn có thể dẫn đến ngộ độc salicylate.

Những điều cần tránh

- Benzoyl peroxide là một thành phần phổ biến và hiệu quả được tìm thấy trong nhiều loại thuốc trị mụn không kê đơn. Nó chống viêm, có nghĩa là nó giúp làm dịu mụn trứng cá bị viêm, chẳng hạn như u nang, mụn mủ, sẩn và nốt sần.

- Mụn đầu đen và mụn đầu trắng không được coi là loại mụn gây viêm, do đó, benzoyl peroxide sẽ không có tác dụng rõ rệt. Nó sẽ không đau, nhưng có lẽ nó cũng không giúp được gì. Benzoyl peroxide sẽ làm vấy bẩn khăn và quần áo, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng nó.

- Cố gắng tự bóp, bật hoặc trích xuất mụn đầu đen trên mũi của bạn và không có sự trợ giúp chuyên nghiệp có thể dẫn đến đỏ, kích ứng hoặc sẹo vĩnh viễn.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-quyet-giup-lan-da-lang-min-502020582372142.htm