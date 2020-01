Zidane tạo "bức tường sắt" tại Real: Lập kỷ lục phòng ngự tốt nhất "thế kỷ"

Vinicius không chịu tập, Zidane nổi cáu Trong một mùa giải tưởng như cầu thủ trẻ người Brazil Vinicius Jr. sẽ tỏa sáng cho Real Madrid sau một mùa giải tích lũy kinh nghiệm tại La Liga, Vinicius lại thường xuyên xuất hiện trên băng ghế dự bị do không được HLV Zinedine Zidane tin tưởng. Thi đấu kém hiệu quả mà đặc biệt là kỹ năng dứt điểm quá tệ, Vinicius mới đá khoảng 600 phút kể từ đầu mùa. Mới đây Vinicius lại cho Zidane thêm lý do để cáu. Sau trận gặp Getafe, Vinicius nhằm trong số các cầu thủ ở lại sân để tập chạy do thuộc nhóm dự bị. Tuy nhiên Vinicius lại xin ngồi nghỉ và khi bị các HLV yêu cầu, cầu thủ này chỉ chạy 2 vòng sân lấy lệ trước khi tự ý rời sân và quay lại phòng thay đồ với lý do mệt. Zidane đã khá cáu và ông đã gọi riêng Vinicius sau cuộc họp sau trận để quở trách.