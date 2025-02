“Vua áo đen” V-League bị chỉ trích, sếp ban trọng tài VFF nói làm đúng luật

Như thông tin trước đó, vòng 13 của V-League 2024/24 “dậy sóng” với việc ít nhất 4 HLV phản ứng dữ dội với các quyết định của trọng tài. Sáng ngày 18/2, Ban Kỷ luật của VFF đã ra án kỷ luật đối với HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam.

Trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ lên tiếng khi các trọng tài V-League liên tục bị chỉ trích.

Ông Sơn bị kỷ luật treo quyền chỉ đạo 2 trận và phạt 5 triệu đồng, do có phản ứng thái quá với các trọng tài ở phút bù giờ trận đấu giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam (hòa 4-4). HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng cầu thủ Quảng Nam đã bị phạm lỗi trước khi đội chủ nhà Công an Hà Nội có được bàn gỡ hòa 4-4 ở phút 90+7.

Trong phòng họp báo, HLV trưởng CLB Quảng Nam còn lên tiếng chỉ trích rằng “vấn nạn trọng tài đang kéo bóng đá Việt Nam đi xuống”. Ngoài trường hợp của HLV Văn Sỹ Sơn, HLV Lê Đức Tuấn (Đà Nẵng) và HLV Popov (Thanh Hóa) không bị VPF đề nghị VFF ra án kỷ luật bổ sung, do các nhà cầm quân kể trên đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trong trận đấu thuộc vòng 13.

Cụ thể, HLV Lê Đức Tuấn có hành động chỉ tay vào mặt trọng tài thứ tư ở trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel. Khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính, ông Tuấn tiếp tục chỉ tay vào mặt trọng tài và hét lớn. HLV Popov bị truất quyền chỉ đạo do lỗi phản ứng thái quá ở trận hòa 2-2 giữa CLB TP.HCM và Thanh Hóa tối 14/2.

Bên cạnh đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy của CLB Quy Nhơn Bình Định cũng lên tiếng cho rằng đội bóng đất võ phần nào bị xử ép ở trận làm khách trên sân Pleiku của HAGL. Trước làn sóng “công kích” trọng tài từ các CLB ở V-League, tối ngày 18/2, trưởng ban trọng tài của VFF Đặng Thanh Hạ đã chính thức lên tiếng.

Đầu tiên ông Hạ cho rằng VAR đang góp phần phát huy hiệu quả trong các trận đấu tại V-League 2024/25, dù còn vài trường hợp các trọng tài điều khiển trận đấu và trọng tài VAR phối hợp chưa nhuần nhuyễn. Về các tình huống HLV phản ứng ở vòng 13, trưởng ban trọng tài của VFF khẳng định các trọng tài đã làm đúng luật.

“Các trọng tài thực tế đã điều khiển trận đấu theo đúng tinh thần luật. Trọng tài đã phân tích tình huống xảy ra như những gì họ được học từ các khóa học FIFA. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung các trọng tài đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Các quyết định quan trọng liên quan đến kết quả trận đấu là chính xác”, trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ cho biết.

Chiều ngày 19/2, hai trận đấu bù của vòng 11 của V-League 2024/25 sẽ diễn ra trên hai sân Tam Kỳ (Quảng Nam gặp Thanh Hóa) và Mỹ Đình (Thể Công Viettel và Công an Hà Nội). Đáng chú ý, trận đấu giữa Quảng Nam và Thanh Hóa diễn ra khi cả hai HLV hai đội đều bị treo quyền chỉ đạo.