V.League trước mùa giải mới: Những "con sóng" dồn dập

Mùa giải lịch sử

V.League 2023/2024 đánh dấu lần đầu tiên giải vô địch quốc gia Việt Nam thi đấu theo dòng thời gian của châu Âu: Bắt đầu vào mùa thu năm nay và kết thúc vào mùa hè năm sau. Đây chắc chắn là mùa giải chuyên giao đánh dấu bước ngoặt lịch sử, hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển không chỉ của V.League mà của cả nền bóng đá - với đại diện là các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch V.League.

Việc thi đấu theo lịch trình châu Âu giúp Việt Nam thích nghi với các đợt FIFA Days dễ dàng hơn. Các CLB cũng có thể sắp xếp nhả người cho các đội tuyển quốc gia mà không gặp vấn đề gì. Các cầu thủ được tập trung thi đấu "đúng chuẩn" và không gặp khó khăn nếu có cơ hội xuất ngoại sang châu Âu như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Quang Hải trước đây. Có lẽ vì hơi thở lịch sử đó, một số CLB đã bắt đầu đại tu đội hình ngay sau khi V.League 2023 kết thúc.

Trong đó đáng kể nhất là Becamex Bình Dương và Thép Xanh Nam Định. Đến thời điểm này, 9 cầu thủ của Becamex Bình Dương đã khăn gói ra đi, bao gồm: Nguyễn Tuấn Mạnh, Nguyễn Thanh Thảo, Ngô Hồng Phước, A Sân, Steven Đặng (cầu thủ Việt kiều Mỹ), Trần Trung Hiếu (cầu thủ Uganda nhập tịch Việt Nam) và 3 ngoại binh Rimario, Nicholas John, Cassius Vinicius. Danh sách này cho thấy Becamex Bình Dương sẵn sàng làm lại đội bóng từ các suất dành cho cầu thủ Việt kiều và nhập tịch.

Người đi tất nhiên phải có kẻ đến. Không phải vô cớ mà Becamex Bình Dương mạnh tay thanh lý một loạt hợp đồng như vậy. Đội bóng đất Thủ quyết tâm làm lại từ đầu. Bên cạnh việc nỗ lực giữ chân tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Becamex Bình Dương đã chiêu mộ thành công trung vệ Quế Ngọc Hải và tiến gần thỏa thuận với Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Janclesio Almeida (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Mới nhất, đội bóng của HLV Huỳnh Đức cũng đạt thỏa thuận với tiền vệ trụ cột của Hải Phòng, Nguyễn Hải Huy. Becamex Bình Dương thậm chí đã liên hệ với thủ môn Đặng Văn Lâm của Bình Định trước khi bỏ cuộc vì chi phí quá cao. Thay thế mục tiêu khủng này là Vũ Tuyên Quang từ Hoà Bình FC. Cho dù không danh tiếng bằng Văn Lâm, nhưng Tuyên Quang cũng là thủ môn giàu kinh nghiệm và từng được lên tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo.

Còn Thép Xanh Nam Định cũng rục rịch tăng cường sức mạnh với "Vua phá lưới" V.League 2023 Rafaelson cùng "Pirlo Lê Phạm Thành Long". Đội chủ sân Thiên Trường vốn đã đầu tư rất nhiều ở mùa giải trước và họ chỉ cần thêm một số tân binh đẳng cấp cao để vươn tầm. Ngoài 2 ngôi sao sáng giá nói trên, Nam Định còn được đồn đoán sẽ đưa Nguyễn Văn Toàn trở lại V.League thi đấu.

Những con sóng dồn dập

Cho dù đầu tư mạnh mẽ, nhưng khả năng cạnh tranh chức vô địch của Becamex Bình Dương và Thép Xanh Nam Định ở V.League mùa tới cũng không được đánh giá quá cao. Họ có lẽ chỉ trở thành "hiện tượng" và gây ảnh hưởng đến các cuộc so tài giữa 3 đại gia là CLB Công an Hà Nội, Hà Nội FC và Viettel FC. CLB Công an Hà Nội vẫn đang tận hưởng chiến công lịch sử khi vô địch V.League ngay sau khi thăng hạng.

Đội bóng ngành công an sẽ có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, bao gồm việc tìm kiếm HLV phù hợp. Hiện tại, HLV trưởng của CLB Công an Hà Nội là ông Trần Tiến Đại. Tuy nhiên, ông nhiều khả năng sẽ quay về vị trí Giám đốc kỹ thuật để tìm "thuyền trưởng" xuất sắc hơn đưa đội bóng ra biển lớn. Sau đó, CLB Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ đại náo thị trường chuyển nhượng để gia cố sức mạnh. Đội hình của nhà đương kim vô địch V.League có rất nhiều ngôi sao, nhưng vẫn còn những vị trí chưa thực sự ưng ý, bao gồm vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

Trong khi đó, Hà Nội FC đã sớm hành động để chứng minh tham vọng với 2 tân binh đến từ SLNA là Xuân Mạnh và Văn Hoàng. Hà Nội FC không chỉ muốn lấy lại ngôi vương V.League mà còn muốn tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2023/2024. Họ hứa hẹn sẽ hoàn thành sớm đội hình cho HLV Bozidar Bandovic tạo dựng bộ khung chiến thắng mới.

Im ắng hơn, nhưng Viettel FC chắc chắn không muốn đứng ngoài cuộc đua này. Nhà vô địch V.League 2021 sở hữu nhiều nội binh đẳng cấp cao như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến… Họ chỉ cần tuyển chọn ngoại binh chất lượng hơn cho mùa giải mới là đủ sức chen chân vào nhóm đua vô địch. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa các đội bóng có nền tảng vững mạnh và các đội sống dựa vào nhà tài trợ như SLNA hay Topenland Bình Định.

Rõ ràng những con sóng dồn dập ở V.League không chỉ có mặt tích cực mà có cả tiêu cực. Các đại gia thời vụ như SLNA và Topenland Bình Định sẽ phải chấp nhận vị trí thực tế hơn ở mùa giải mới khi nhà tài trợ rút lui. Hiện tại, cả hai CLB đều chảy máu lực lượng nghiêm trọng nhưng không thể làm gì khác. Trong khi đó, những tên tuổi như Hải Phòng, HAGL hay TP.HCM vẫn chưa hé lộ mục tiêu và tham vọng ở mùa giải mới.

Cảm hứng từ CLB Công an Hà Nội

Giới mộ điệu tin rằng thành công chóng vánh của CLB Công an Hà Nội đang tạo ra nguồn cảm hứng cho các CLB giàu có khác ở V.League trở lại với cuộc đua vô địch. Becamex Bình Dương là một trong số đó. Họ vốn là đội bóng giàu truyền thống, có thực lực nhưng bất ngờ sa lầy trong những năm gần đây vì Ban lãnh đạo CLB không "máu" vô địch.

Câu chuyện bây giờ đã khác. Cảm hứng từ CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền đến Thép Xanh Nam Định, Hải Phòng và HAGL. Đây đều là những CLB có nền tảng, thực lực. Trên hết, họ có lực lượng cổ động viên nhiệt thành đông đảo. Đó là những yếu tố nền tảng, giúp các CLB này dễ dàng lột xác khi được đầu tư lớn.

Nếu điều đó xảy ra, V.League sẽ sớm lấy lại vị thế giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng V.League mùa tới sẽ chứng kiến cuộc đua vô địch của 5-6 đội thay vì "song mã" giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]