V.League 2023 và chuyện của những đội bóng Hà Nội

Công an Hà Nội tổn thất lực lượng Sau thất bại 0-2 trước Hà Nội FC, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ lần lượt chạm trán đối thủ Viettel (14/2) trên sân nhà Hàng Đẫy và Hoàng Anh Gia Lai (19/2) trên sân Pleiku. Tuy nhiên, đội tân binh V.League chịu tổn thất lực lượng khi không có sự phục vụ của hậu vệ Văn Thanh trong 2 lượt trận sắp tới. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1996 bị trật khớp vai và dự kiến cần 2 tuần để bình phục, trước khi trở lại tập luyện và thi đấu. Như vậy, Văn Thanh khó có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 4. Trước đó, Vũ Văn Thanh cũng vắng mặt trong trận thua của đội nhà trước Hà Nội FC. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của đội Công an Hà Nội, đặc biệt là bên hành lang cánh phải. Hậu vệ Hồ Tấn Tài là người thay thế anh thi đấu ở vị trí này. Huấn luyện viên trưởng Paulo Foiani chia sẻ sau trận đấu: "Công an Hà Nội đã trải qua một tuần khó khăn khi Văn Thanh và Tsoumou Fred chấn thương. Nhưng không phải vì thiếu hai cầu thủ này mà đội thua. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Đối thủ Hà Nội đã làm tốt điều này trong hiệp 2". Trước khi chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, hậu vệ Văn Thanh có 8 mùa giải thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, ra sân 159 trận và ghi 26 bàn thắng. Liên quan đến V.League 2023, sau 2 vòng đấu đầu tiên, Công an Hà Nội có 3 điểm và xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Foiani đặt mục tiêu giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới, từng bước hướng đến chức vô địch mùa giải năm nay. H.H