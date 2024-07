Video bóng đá U19 Malaysia - U19 Brunei: Ngỡ ngàng 11 bàn, ra quân thắng lớn (U19 Đông Nam Á)

U19 Malaysia bắt đầu giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch. Ngược lại, U19 Brunei bị đánh giá yếu nhất bảng C, nơi còn có sự hiện diện của U19 Thái Lan và U19 Singapore. Do vậy U19 Malaysia cần tận dụng trận đấu này để tạo đà so kè với 2 đối thủ lớn.

U19 Malaysia giành chiến thắng đậm đến khó tin

Hiệp 1 chứng kiến một màn đại thắng của các cầu thủ U19 Malaysia. Ngay phút thứ 2, Pavithran Gunalan đã mở tỷ số cho “Hổ Mã Lai”. Liền các phút 14 và 16, tiền đạo 17 tuổi Abid Safaraz ghi liền 2 bàn thắng, giúp U19 Malaysia dẫn sâu 3 bàn.

Thủng lưới quá nhanh, U19 Brunei vỡ trận dễ dàng. Chỉ trong hiệp 1, U19 Malaysia còn chọc thủng lưới U19 Brunei 3 lần nữa để dẫn tới 6-0.

Hiệp 2, U19 Malaysia tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ. Nhà đương kim vô địch giải đấu nã vào lưới đối thủ dưới cơ tới 5 bàn thắng trong hiệp 2. Trong đó, tiền đạo Abid Safaraz kịp hoàn tất hat-trick cho riêng mình ở phút 80.

Tỷ số chung cuộc: U19 Malaysia 11-0 U19 Brunei (H1: 6-0)

Ghi bàn

U19 Malaysia: Gunalan 2’ - 43’, Safaraz14’ - 16’ - 80’, Hakimi 25’, Haziq 42’, Syahir 51’, Farhan 67’, Hakim 75’, Arshad 83’

Đội hình thi đấu

U19 Malaysia: Aiman, Ridzwan, Faris Danish, Hakimi, Syahir, Haykal Danish, Gunalan, Farhan, Danial, Safaraz, Safri

U19 Brunei: Haziq, Abdul, Wafiq Danish, Herman, Zawawi, Kholil, Hadi Aiman, Irfan, Muntaqim, Azrin Danial, Firdaus

