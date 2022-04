Vì sao thầy Park “vá” Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức

Đó là tiền đạo Tiến Linh, hai tiền vệ Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Điều này cũng dễ hiểu bởi tiền đạo U-23 Việt Nam (VN) hiện nay chất lượng không cao, ít có cầu thủ bản lĩnh quốc tế.

...Và như thế, đội trưởng đội tuyển VN Đỗ Hùng Dũng đã trên 23 tuổi từ lâu nhưng có cơ hội dự hai kỳ SEA Games liên tiếp.

Hùng Dũng trước cơ hội dự hai SEA Games liên tiếp. Ảnh: CTV

“Miếng vá to nhất” của thầy Park cho U-23 là ở khu vực giữa sân, đó là hai tiền vệ đều chơi tấn công Hoàng Đức và Hùng Dũng. U-23 VN lần này dù có tiếng thơm lớn, đó là vượt qua vòng loại U-23 châu Á bằng ngôi nhất bảng. Nhưng đây là tập thể do những nguyên nhân khách quan như dịch bệnh COVID-19 nên ít cơ hội thi đấu và bản lĩnh quốc tế của họ không cao so với lứa vô địch SEA Games 2019 với hầu hết là tuyển thủ quốc gia.

Hàng công của U-23 VN hiện nay không mạnh, tuyến tiền vệ chơi tròn vai mà không có thủ lĩnh. Đó là nguyên nhân mà thầy Park “vá” hai tiền vệ đội tuyển trên 23 tuổi vào khu vực giũa sân.

Các tiền đạo của U-23 chưa định hình phong cách chơi nên rất cần một cầu thủ bản lĩnh và son như Tiến Linh dẫn dắt hàng công.

