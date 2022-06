VFF xử lý nghiêm cầu thủ Bình Thuận đuổi đánh trọng tài

Ông Lê Hoài Anh- Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng BTC giải hạng Nhì quốc gia 2022 và Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền đều có mặt trên khán đài sân Nha Trang và chứng kiến toàn bộ hành vi bạo lực, phi thể thao gây sốc của Ngô Anh Vũ.

Sau vụ việc, ông Lê Hoài Anh cho biết, hành vi của cầu thủ Ngô Anh Vũ rất đáng phê phán và cần xử lý nghiêm. Điều này sẽ giúp các cầu thủ từ sân chơi ngoài chuyên nghiệp khi bước vào thi đấu giải chuyên nghiệp nâng cao ý thức nghề nghiệp, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh, hồ sơ sự việc đang được BTC giải chuyển tới Ban kỷ luật VFF để xem xét xử lý nghiêm. Ngô Anh Vũ chắc chắn sẽ nhận án phạt rất nặng từ Ban kỷ luật VFF.

Phút 40, khi Bình Thuận đang bị Vĩnh Phúc dẫn 2-0, Ngô Anh Vũ đã có pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ của đối phương. Ngay lập tức, trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ đã rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ buộc Anh Vũ phải rời sân.

Không giữ được bình tĩnh khi bị truất quyền thi đấu, Ngô Anh Vũ lao tới đấm thẳng vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Sau hành vi phi thể thao này, Anh Vũ chưa dừng lại mà tiếp tục sấn sổ áp sát, kèm những lời lẽ lăng mạ, đe doạ vị vua áo đen này.

Phải nhờ tới sự can ngăn của các trợ lý trọng tài, ban huấn luyện Bình Thuận và sự can thiệp của lực lượng an ninh, Ngô Anh Vũ mới chịu rời khỏi sân.

Trận đấu giữa Vĩnh Phúc và Bình Thuận là 1 trong 2 trận play-off giành vé lên chơi tại giải hạng Nhất quốc gia mùa tới. Sau tình huống Văn Vũ bị thẻ đỏ, dù bị dẫn trước 2-0 và phải đá với 10 người, nhưng Bình Thuận đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi gỡ hòa 2-2 để rồi thắng luôn trên chấm penalty với tỷ số 8-7 chung cuộc và giành suất lên chơi ở giải hạng Nhất.

Nguồn: https://tienphong.vn/vff-xu-ly-nghiem-cau-thu-binh-thuan-duoi-danh-trong-tai-post1444650.tpoNguồn: https://tienphong.vn/vff-xu-ly-nghiem-cau-thu-binh-thuan-duoi-danh-trong-tai-post1444650.tpo