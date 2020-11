Văn Quyết đua Quả bóng Vàng và “lá phiếu” của thầy Park

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 00:15 AM (GMT+7)

Việc HLV Park Hang Seo gọi Văn Quyết trở lại ĐT Việt Nam giống như một “lá phiếu” mà ông đã dành cho tiền đạo này trong cuộc đua Quả bóng Vàng Việt Nam 2020.

Trong số 24 gương mặt được ban tổ chức Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 đề cử, Văn Quyết chính là một trong những gương mặt sáng giá. Trong một năm mà các đội tuyển quốc gia nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19, tiêu chí xét Quả bóng Vàng 2020 chỉ gói gọn ở các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nếu như chỉ xét đến đây thì Văn Quyết xứng đáng nhận Quả bóng Vàng về góc độ chuyên môn. Bởi lẽ, anh đã được bộ phận chuyên môn bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2020 tại V.League Awards.

Văn Quyết ghi điểm với thầy Park

Ở mùa giải 2019, Văn Quyết từng chơi rất ấn tượng trong màu áo Hà Nội ở V.league và AF Cup. Tuy nhiên, việc không được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển quốc gia đã khiến cầu thủ này đánh mất đi cơ hội lọt vào top 3 Quả bóng Vàng Việt Nam. Nhiều người tiếc cho Văn Quyết bởi sự ảnh hưởng của cầu thủ này cũng như ở góc độ chuyên môn, anh hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc rằng, anh mất đi “lá phiếu” ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhìn lại giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam, trong 3 năm trước đó là 2017, 2016 và 2015, danh hiệu này từng gây nhiều tranh cãi khi không có gương mặt nào thực sự thuyết phục. Các chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam là Anh Đức (2015), Thành Lương (2016) đến Đinh Thanh Trung (2017) đều chỉ xứng đáng khi xét trên chức vô địch cùng câu lạc bộ.

Có thể ở giải thưởng năm nay, vấn đề này có thể được đưa ra bàn luận. Bởi các đội tuyển quốc gia không thi đấu, các giải chuyên nghiệp quốc gia cũng bị giảm số trận đấu do thay đổi thể thức. Do đó mà việc bình chọn sẽ khó tìm ra gương mặt xứng đáng. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc chúng ta đã nỗ lực để các giải đấu về đích an toàn đã là một thành công. Và trong nỗ lực chung ấy, những cá nhân được vinh danh cũng xứng đáng theo cách riêng của mình.

Bên cạnh những nỗ lực chuyên môn, Văn Quyết cũng còn là cầu thủ tiên phong trong việc tham gia ủng hộ cho chiến dịch phòng chống dịch COVID-19. Anh cùng với vợ của mình đã kêu gọi, hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai 130 triệu đồng, tính cả tiền mặt lẫn giá trị của các trang thiết bị y tế. Đó là hoạt động vì cộng đồng đáng ghi nhận. Đấy cũng chính là điểm cộng lớn cho cầu thủ này trong cuộc cạnh tranh Quả bóng Vàng Việt Nam.

Cùng ngày Văn Quyết được đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2020, anh có tên trong danh sách 37 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đó sẽ là cuộc hội quân đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2020, còn với cá nhân Văn Quyết, đó là sự trở lại sau 2 năm vắng bóng.

Văn Quyết từng là cầu thủ quan trọng dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh được thầy Park triệu tập lần đầu tiên vào giữa năm 2018 khi U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 18. Văn Quyết cùng với Hùng Dũng, Anh Đức là 3 gương mặt quá tuổi được chọn bổ sung cho U23 theo điều lệ giải. Đến AFF Cup 2018, Văn Quyết được chọn làm đội trưởng của ĐT Việt Nam.

Thế nhưng sau các trận đấu ở vòng bảng, Văn Quyết ngồi dự bị và không được ra sân bất cứ phút nào. Đến đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Văn Quyết bất ngờ bị gạch tên. Kể từ đó, anh vắng bóng ở nhiều giải đấu quan trọng của ĐT Việt Nam, cụ thể là ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Văn Quyết được gọi trở lại. Đây là điều đặc biệt với cá nhân cầu thủ này cũng như ĐT Việt Nam. Việc thầy Park gọi Văn Quyết cũng giống như ông đã tặng cho cầu thủ này 1 lá phiếu trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Trong một năm ĐT Việt Nam không thi đấu vì dịch COVID-19, Văn Quyết vẫn biết cách ghi điểm theo cách riêng của mình. Anh ghi điểm với Hà Nội, với thầy Park và cả với cộng đồng. Đó là lý do mà Văn Quyết xứng đáng giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2020.

Dời lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á Giải vô địch các câu lạc bộ ASEAN (ACC) – Cúp C1 Đông Nam Á dự kiến diễn ra trong năm 2020 nhưng sau đó đã bị hoãn sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên trước lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021, AFF đã quyết định chuyển giải đấu sang năm 2022. Trước đó, vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vốn diễn ra trong năm 2020 cũng đã bị dời sang năm 2021. Chủ tịch AFF Khiev Sameth cho biết: “Một số quốc gia có những vấn đề mang tính địa phương cần đối phó, điều này làm tăng thêm sự dày đặc cho lịch thi đấu. Với tất cả những điều này, cộng với sự không chắc chắn về việc có khoảng trống trong năm 2021, chúng tôi cùng đối tác đã quyết định chuyển việc ra mắt ACC sang năm 2022”. Theo ông Khiev Sameth, ACC là trọng tâm trong việc phát triển bóng đá khu vực. Ông tin rằng sau năm 2021 thi đấu với lịch dày đặc, tình hình sẽ trở lại bình thường vào năm 2022. Khi đó, các trận đấu của ACC sẽ được tổ chức tốt nhất. Thời gian tới, AFF sẽ làm việc để sớm công bố logo giải đấu cùng như đưa ra định dạng thống nhất cho ACC. Theo kế hoạch ban đầu, ACC có 12 đội từ các quốc gia trong khu vực tham dự. Đại diện cho Việt Nam tham dự phiên bản đầu tiên của giải là Hà Nội và TPHCM. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng lên đến 500.000 USD (hơn 12 tỉ đồng).

Nguồn: http://cand.com.vn/The-thao/Van-Quyet-dua-Qua-bong-Vang-va-la-phieu-cua-thay-Park-621528/Nguồn: http://cand.com.vn/The-thao/Van-Quyet-dua-Qua-bong-Vang-va-la-phieu-cua-thay-Park-621528/