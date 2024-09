V-League chờ khai cuộc: Nam Định mơ mở hội, Công an Hà Nội giới thiệu sao Việt kiều

Chờ đợi màn trình diễn của đương kim vô địch Nam Định

Mùa giải 2023/24 chứng kiến Nam Định chơi thăng hoa để lên ngôi vương V-League. Đội bóng thành Nam rất muốn tái lập thành tích đó vào mùa bóng 2024/25.

Chính vì vậy, họ mang về tới 7 ngoại binh chất lượng. Những gương mặt ấy thực sự đáng chú ý như Lucas, Walber, Joseph Mpande hay Caio Cesar. Việc này giúp gia cố đáng kể cho tuyến phòng ngự Nam Định, khi ở mùa giải trước họ thủng lưới tới 38 lần.

Mpande là cầu thủ đa năng, khi vừa có thể chơi tiền đạo lẫn trung vệ

Nam Định còn có tinh thần rất tốt trước thềm V-League mùa bóng mới. Họ đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-0 để vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Với tình hình như vậy, Nam Định thực sự sẵn sàng cho cuộc chạm trán Hà Tĩnh (18h, 14/9). Việc làm khách không phải vấn đề đối với đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt. Còn nhớ vào mùa giải đã qua, Nam Định thắng đối thủ với tỷ số 4-2 trên sân khách.

CLB Công an Hà Nội trình làng nhiều ngôi sao chất lượng

Việc không thể vô địch V-League mùa giải trước rõ ràng là nỗi thất vọng của CLB Công an Hà Nội. Do vậy đội bóng ngành Công an quyết tâm làm lại vào mùa bóng mới.

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch đó, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ các tân binh như Alan và Leo Artur từ đội Bình Định, Hugo Gomes và Vitao Nascimento ở Brazil, hay cầu thủ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh. Chưa kể họ còn giữ chân nhiều trụ cột như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh hay Văn Thanh.

Chờ màn ra mắt của Jason Pendant Quang Vinh

Lực lượng toàn sao tên tuổi của CLB Công an Hà Nội đã sẵn sàng. Dưới tài lèo lái của HLV có kinh nghiệm làm việc ở V-League là ông Polking, đội bóng ngành Công an hứa hẹn tạo nên cuộc đua vô địch V-League gay cấn.

Để làm được điều đó, CLB Công an Hà Nội rất trông chờ vào khởi đầu suôn sẻ khi làm khách trên sân của Hải Phòng (19h15, 15/9). Mùa giải trước chứng kiến đội bóng đất Cảng thắng CLB Công an Hà Nội 3-1 tại Lạch Tray. Chắc chắn đội bóng ngành Công an rất quyết tâm để cái dớp đó không lặp lại.

Hải Phòng không có sự đầu tư rầm rộ như CLB Công an Hà Nội trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ bị đánh giá thấp. Nên nhớ HLV đầy tài năng Chu Đình Nghiêm vẫn đang ở Lạch Tray. Ông hiểu sức mạnh các đối thủ tới đâu và sẵn sàng chuẩn bị phương án tốt nhất để đối phó.

Thanh Hóa gặp khó trước ngày đấu Bình Dương

Sự khác biệt lớn nhất của Bình Dương trước khi bước vào mùa giải mới chính là việc họ có sự xuất hiện của HLV Hoàng Anh Tuấn. Chiến lược gia lão luyện này rất mong chờ vào 3 điểm khi trở lại V-League sau 12 năm.

Tùng Quốc, Hồ Tấn Tài, Nghiêm Xuân Tú, Hà Đức Chinh, Wellington là những tân binh đến với Bình Dương. Họ gia tăng đáng kể bề dày lực lượng cho đội bóng đất Thủ.

Thanh Hóa liệu có thể vượt khó trước Bình Dương?

Điều này giúp Bình Dương có sự tự tin đáng kể khi hành quân tới sân của Thanh Hóa (18h, 14/9). Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh lại không có được điều tương tự.

Thanh Hóa thua 0-3 Nam Định ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Chưa kể nội tình CLB không thoải mái bởi họ dính lùm xùm nợ tiền cầu thủ trong thời gian dài.

Nếu Thanh Hóa không giải quyết được vấn đề liên quan tới tinh thần, thật khó để đội bóng này nghĩ tới kết quả tốt khi đối đầu Bình Dương.

Dự đoán tỷ số vòng 1 V-League 2024/25 Ngày 14/9 18h: Thanh Hóa 1-2 Bình Dương 18h: Hà Tĩnh 1-3 Nam Định 19h15: Hà Nội 1-1 Bình Định Ngày 15/9 17h: Quảng Nam 1-1 HAGL 18h: SLNA 1-0 Đà Nẵng 19h15: CLB TP.HCM 2-1 Viettel 19h15: Hải Phòng 1-2 CLB Công an Hà Nội

