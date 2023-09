V-League 2023/2024, mùa giải chưa từng có trong lịch sử bóng đá VN

Công an Hà Nội tiếp Bình Định vòng mở màn V-League 2023/2024 Theo kết quả bốc thăm, vòng 1 V-League 2023/2024 đã xác định các cặp đấu, gồm Công An Hà Nội - Bình Định (sân Hàng Đẫy), TP.HCM - Khánh Hòa (sân Thống Nhất), Nam Định - Quảng Nam (sân Thiên Trường), Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai (sân Lạch Tray), Becamex Bình Dương - Hà Nội (sân Bình Dương), Sông Lam Nghệ An - Viettel (sân Vinh), Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân Thanh Hóa).