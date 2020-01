U23 Việt Nam và lời cảnh báo sau giải U23 châu Á 2020

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 00:02 AM (GMT+7)

U23 Việt Nam đã dừng bước tại giải U23 châu Á 2020 sau trận thua U23 CHDCND Triều Tiên tối 16/1.

Kết quả này không quá bất ngờ nhưng nó cho thấy bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn duy trì thành công như trong năm 2018 và 2019.

Sai lầm của Bùi Tiến Dũng khiến U23 Việt Nam mất lợi thế dẫn bàn

Canh bạc bất thành của thày Park

Tối 16/1, U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á 2020 với đối thủ U23 CHDCND Triều Tiên (U23 Triều Tiên). Đội bóng áo đỏ buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo bố trí đội hình ra sân gồm nhiều cầu thủ thiên về tấn công như Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Trọng Hùng.

Nước cờ mạo hiểm của ông Park phần nào phát huy tác dụng trong những phút đầu, U23 Việt Nam chiếm thời lượng bóng vượt trội, tạo ra thế trận lấn lướt. Phút 16, từ một tình huống thoát xuống bên cánh phải, Tấn Tài đã tạt vào để Tiến Linh đệm lòng chính xác mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, việc đẩy đội hình lên cao cũng khiến hàng thủ áo đỏ đối diện với nguy cơ từ những đường phản công của U23 Triều Tiên.

Phút 28, từ một pha phản công, U23 Triều Tiên được hưởng quả phạt ở cự ly chừng 25m. Kang Kuk-chol dứt điểm thẳng, bóng đi xoáy khiến Tiến Dũng không thể đấm trúng bóng và vô tình đốt lưới nhà bằng đầu. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao tốc độ nhằm buộc hàng thủ áo trắng mắc sai lầm. Dẫu vậy, bản thân các chân sút áo đỏ chưa đủ độ tinh tế để tạo ra những pha uy hiếp thực sự.

Kết quả hòa là điều U23 Việt Nam không mong muốn và HLV Park Hang-seo đã có những sự điều chỉnh trong hiệp 2 để gia tăng sức tấn công. Rõ nhất là việc ông đưa Thanh Hưng vào thay vị trí của Đức Chiến. Quang Hải và Hoàng Đức cũng được chơi tự do hơn, hoán đổi vị trí liên tục nhưng hiệu quả mang lại không cao. Ngoài một vài tình huống sút xa và pha đột phá của Hoàng Đức bên cánh trái, gần như tất cả những đường tấn công của đội bóng áo đỏ đều dễ dàng bị bẻ gãy.

Khoảng 20 phút cuối trận là thời điểm U23 Việt Nam chơi tất tay, dâng gần như toàn bộ đội hình sang phần sân Triều Tiên. Toan tính mạo hiểm của ông Park đã phải trả giá khi Triều Tiên liên tục tạo ra những đường phản công tốc độ. Phút 89, cầu thủ vào sân thay người Bảo Toàn buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ri Chung-Gyu đánh bại Tiến Dũng ấn định tỉ số 2-1 cho U23 Triều Tiên.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam chỉ có 2 điểm, xếp chót bảng D và chính thức dừng bước tại giải U23 châu Á 2020. Ở trận đấu còn lại, U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau 1-1, qua đó đều có 5 điểm và cùng có vé vào tứ kết. U23 UAE sẽ gặp U23 Uzbekistan còn U23 Jordan gặp U23 Hàn Quốc ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Làm sao để duy trì thành công?

Việc U23 Việt Nam phải ra về sớm có thể coi là một trong những bất ngờ tại giải năm nay. Tuy nhiên, HLV Dương Hồng Sơn khẳng định ông không hề bất ngờ bởi U23 Việt Nam tới với giải U23 châu Á 2020 với lực lượng không đủ tốt để thực hiện ý đồ chơi bóng của HLV Park Hang-seo: “Tôi lấy ví dụ ngay ở hàng thủ, những giải đấu trước đây chúng ta luôn phòng ngự rất tốt, rất hiệu quả và trở thành điểm tựa cho các thành tích đạt được. Nhưng ở giải lần này, chúng ta không có con người tốt nhất, những cái tên thay thế chơi quá bất ổn. Nên nhớ, chúng ta sở trường đá phòng ngự phản công nhưng phòng ngự mà không vững thì phản công cũng không tốt được”.

HLV Park không giấu nỗi buồn tại cuộc họp báo sau trận đấu

Bên cạnh đó, theo ông Sơn, lối chơi của U23 Việt Nam cũng không còn là bất ngờ với các đối thủ. “Năm 2018, các đối thủ gần như không biết gì về chúng ta. Còn năm nay thì khác, họ nghiên cứu kỹ và đã khắc chế được chúng ta. Các đối thủ thường tổ chức quây ráp tầm cao, hạn chế không gian và thời gian chơi bóng của cầu thủ U23 Việt Nam. Cộng thêm việc ở tuyến giữa thiếu nhân sự xuất sắc, có khả năng chuyển trạng thái tốt nên chúng ta đã khó lại càng khó”, ông Sơn nói.

Ở một góc nhìn khác, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn tới việc U23 Việt Nam thất bại tại giải U23 châu Á 2020. “Thứ nhất, nhiều cầu thủ tỏ ra quá non nớt. Đơn cử như tình huống Bảo Toàn phạm lỗi dẫn tới quả penalty ở trận gặp Triều Tiên, rõ ràng cầu thủ đội bạn đang bí, phải dẫn ra ngoài vòng cấm nhưng Toàn lại phạm lỗi thay vì chỉ cần ke sát, buộc họ phải nhả bóng về tuyến hai. Thứ hai, lần này may mắn không đứng về phía U23 Việt Nam. Điển hình như pha bóng cầu thủ Triều Tiên để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng đây cũng là điều bình thường trong bóng đá, hai năm trước chúng ta đã may mắn quá nhiều và giờ thì may mắn đã ngoảnh mặt”.

Cũng theo ông Mẫn, thất bại của U23 Việt Nam là điều cần thiết, để chúng ta biết mình đang thực sự ở đâu. “Bóng đá Việt Nam chưa đủ tầm để đứng trong top đầu châu Á. Ngay cả ở Đông Nam Á, khi nào vô địch SEA Games 3 lần hay vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp thì mới khẳng định được chúng ta là số 1. Việc cần làm trước mắt là tiếp tục tăng cường đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống thi đấu các giải quốc nội ổn định, chất lượng để làm bàn đạp cho các đội tuyển hướng tới các giải đấu tiếp theo”.

Đồng quan điểm, HLV Dương Hồng Sơn cho rằng, bóng đá Việt Nam không thể mãi trông chờ vào một lứa cầu thủ tốt: “Ở tầm đội tuyển, lực lượng của chúng ta ổn và đảm bảo thi đấu tốt trong vài năm nữa. Nhưng lớp kế cận ra sao thì đã thấy rõ ở giải U23 châu Á 2020. Năm 2008 chúng ta vô địch AFF Cup và 10 năm sau mới tái lập được thành tích này vì lực lượng manh mún.

Nếu không hành động kịp thời, bóng đá Việt Nam có thể mất thêm 10 năm nữa mới tiếp tục sở hữu một lớp cầu thủ tài năng. Con đường duy nhất phải là làm đào tạo trẻ bài bản hơn, tăng cường từ dinh dưỡng, cơ sở vật chất tới lý luận và phương pháp huấn luyện. Chỉ như vậy bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển bền vững, không bị hẫng sau khi lứa Quang Hải, Đình Trọng đi xuống”.

HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm Trong buổi họp báo sau trận thua của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo tuyên bố ông nhận mọi trách nhiệm về thất bại tại giải U23 châu Á 2020. “Là HLV, tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau giải này, tôi sẽ phải xem lại toàn bộ các trận đấu, để xây dựng hệ thống tốt hơn và phát triển đội tốt hơn”. Về tổng thể màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng bảng, ông Park cho rằng điểm tích cực duy nhất là các cầu thủ, đặc biệt là những cái tên mới đã chơi rất cố gắng. “Chúng tôi có ba trận vòng bảng, hòa hai và thua một. Hai năm trước chúng tôi là Á quân, nên kết quả năm nay rõ ràng là không tốt. Kết quả này làm người hâm mộ thất vọng. Chúng tôi chỉ ghi được một bàn và bị loại sớm. Nếu có điểm tích cực, thì đó là việc các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn sẽ phải cải thiện nhiều trong tương lai”, ông Park nói. Gạt sang một bên nỗi thất vọng tại giải U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo cho biết, ông sẽ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, giải đấu tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế. Bùi Tiến Dũng sai lầm có hệ thống Đánh giá về sai lầm tai hại của Bùi Tiến Dũng, HLV Dương Hồng Sơn nói: “Tôi tin Dũng đang mắc sai lầm hệ thống ở những tình huống bóng bổng. Cậu ấy luôn phân vân giữa việc đấm bóng hay đẩy bóng và khi chưa kịp quyết định thì đã sai lầm. Trong bóng đá hiện đại, sai lầm hệ thống như vậy rất nguy hiểm, có thể khiến cầu thủ bị thui chột. Hiện tại, Tiến Dũng cần nhìn nhận ra vấn đề, bật ra khỏi được cái vỏ bọc khiến mình lúng túng, chỉ như vậy cậu ấy mới có hi vọng trở thành một thủ môn xuất sắc trong tương lai”. Lịch thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2020 - 17h15 ngày 18/1 U23 Ả Rập Xê Út - U23 Thái Lan.- 20h15 ngày 18/1 U23 Australia - U23 Syria.- 17h15 ngày 19/1 U23 Hàn Quốc - U23 Jordan.- 20h15 ngày 19/1 U23 UAE - U23 Uzbekistan.

