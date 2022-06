U23 Việt Nam thời Gong Oh Kyun có sánh bằng thời Park Hang-seo?

Ông Gong Oh Kyun kế thừa và tự tạo bản sắc

Hãy quay trở lại thời điểm đầu tháng 1/2022. Khi ấy, HLV Park Hang-seo ký vào bản hợp đồng có thời hạn thêm 1 năm với VFF, cùng điều khoản đáng lưu tâm. Đó là ông sẽ chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam đúng SEA Games 31, với mục tiêu giúp đội bảo vệ tấm huy chương Vàng. Nên nhớ, ngoài SEA Games, U23 Việt Nam sẽ còn thi đấu thêm 3 mặt trận nữa trong năm 2022. Đó là VCK U23 Đông Nam Á, VCK U23 châu Á và ASIAD.

HLV Đinh Thế Nam trở thành người được chọn dẫn dắt U23 Việt Nam, với thực tế là lứa cầu thủ U21 tại giải U23 Đông Nam Á. Song song với đó, HLV Park Hang-seo cũng tìm kiếm một người kế thừa mình trong việc dẫn dắt U23 Việt Nam hậu SEA Games. Gong Oh Kyun, cựu trợ lý U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong được chọn lựa. Chính lời mời và cam kết hỗ trợ từ phía HLV Park Hang-seo đã khiến ông Gong Oh Kyun đồng ý, thay vì chọn lựa làm HLV trưởng của một ĐTQG hạng A khác như đã chia sẻ trên tờ Osen.

Có một điểm đáng chú ý, cũng vào ngày nhận từ tay ông Park nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun cùng ông Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin đã đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng Hàn Quốc. Ông Gong chia sẻ rằng: “Hai người đàn anh lớn của tôi đã nói với tôi rất nhiều về bóng đá Việt Nam và khuyên tôi rất nhiều điều. Cá nhân tôi cũng học được rất nhiều thứ từ ông Park, gồm cả những vấn đề thuộc về chuyên môn nữa.Tuy nhiên, tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình, lối đi của mỗi người là không bao giờ giống nhau.Tôi sẽ khác thầy Park.Sơ đồ của tôi sẽ thiên về tấn công”.

HLV Gong Oh Kyun đang kế thừa và phát huy bản sắc riêng tại U23 Việt Nam.

Sự tôn trọng người tiền nhiệm và cũng mạnh dạn đưa ra quan điểm riêng của cá nhân đến từ ông Gong Oh Kyun nhận được đánh giá cao từ phía HLV Park Hang-seo.Chính nhà cầm quân Hàn Quốc đã hết mực ủng hộ và mong người đàn em của mình có thể khẳng định được mình bằng lối đi riêng với U23 Việt Nam.

Trước báo giới, ông đã nói: “Mỗi HLV đều có một chiến thuật, triết lý, cách vận hành lối chơi khác nhau. Tôi không biết được sắp tới đội sẽ chơi như thế nào.Vấn đề là các cầu thủ trẻ vốn không có nhiều cơ hội chơi bóng ở giải quốc nội.Hy vọng qua những trận đấu này, họ sẽ tiến bộ hơn”.Ông Park khẳng định sẽ hỗ trợ HLV Gong Oh Kyun hết mức có thể về thông tin đội bóng cũng như văn hóa bản địa.

Những Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng chính là thứ di sản mà ông Park để lại cho HLV Gong Oh Kyun tại U23 Việt Nam. Và cho đến nay, sau 3 trận đấu ở vòng bảng, họ đã làm tốt nhiệm vụ là cầu thủ chủ lực của đội bóng áo đỏ.

Vẫn cần phải chờ đợi sự tiếp nối đến từ Gong Oh Kyun

Ngay từ trước khi VCK U23 châu Á 2022 diễn ra, trước toàn đội ở Trụ sở VFF, HLV Gong Oh Kyun đã dõng dạc nói về sự thay đổi trong cách chơi của U23 Việt Nam. Sơ đồ 4 hậu vệ thiên về tấn công là thứ mà HLV Gong Oh Kyun đề cập đến, thay thế cho đội hình 3 trung vệ ưu tiên sự hiệu quả trong phòng ngự đến từ HLV Park Hang-seo.

Sự mạnh dạn và liều lĩnh ấy giúp U23 Việt Nam tạo nên một diện mạo mới mẻ hơn và tạo nên 3 cột mốc ấn tượng tại VCK U23 châu Á hiện tại cũng như xuyên suốt lịch sử giải đấu. Thứ nhất là bàn thắng nhanh thứ 3 lịch sử VCK U23 châu Á sau khi sút tung lưới U23 Thái Lan chỉ sau 17 giây của Phan Tuấn Tài.

Tiếp đó, U23 Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên bất bại ở vòng bảng VCK U23 châu Á. Đây có thể xem là cột mốc đầu tiên đáng khen đối với HLV Gong Oh Kyun, người cũng mới chỉ có những ngày tháng đầu dẫn dắt chính thức U23 Việt Nam sau khi tiếp quản từ HLV Park Hang-seo. Ngoài ra, với 5 điểm có được sau khi hòa Thái Lan, Hàn Quốc và thắng Malaysia, thầy trò Gong Oh Kyun đã tạo nên U23 Việt Nam có điểm số tốt nhất vòng bảng sau 4 lần góp mặt tại VCK U23 châu Á từ năm 2016 đến nay. Nên nhớ, U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo dù giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 thì cũng chỉ có 4 điểm chung cuộc tại vòng bảng.

Tất nhiên, khi đề cập đến con số này, người ta sẽ vội vàng kết luận U23 Việt Nam dưới thời Gong Oh Kyun hay hơn, đẹp mắt hơn và hiệu quả hơn so với chính U23 Việt Nam “thần thánh” của HLV Park Hang-seo. Nhưng nên nhớ rằng, đây mới chỉ là phần đầu của hành trình HLV Gong Oh Kyun tại U23 Việt Nam. Trước mắt ông Gong sẽ còn là những thử thách nữa.Bên cạnh đó, các cầu thủ vẫn cho thấy sự non nớt về kinh nghiệm dẫn đến những sai lầm. Nổi bật là trận đấu với U23 Thái Lan. U23 Việt Nam để đối phương có 2 bàn thắng sau những sai lầm của Văn Toản và Duy Cương. Tiếp đến ở trận với Hàn Quốc, U23 Việt Nam chuyền bóng hỏng rất nhiều dẫn đến việc buộc phải mất sức để giành lại bóng.

Suy cho cùng, U23 Việt Nam đã thể hiện một nỗ lực và diện mạo mới đầy tích cực.Nhưng sẽ là vội vàng nếu như sớm khẳng định HLV Gong Oh Kyun sẽ thành công, thậm chí là hơn so với HLV Park Hang-seo.Vậy nên, thay vì sớm đặt áp lực từ so sánh hơn thua, hãy cứ để ông Gong thể hiện đúng vai trò ở một đội tuyển trẻ. Đó là dám thử nghiệm, dám thay đổi, dám đặt niềm tin vào những gương mặt tiềm năng.

Chuyên gia tin HLV Gong kế thừa “phù thủy” Park Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Lối chơi của U23 Việt Nam có sự kế thừa những gì HLV Park Hang-seo đã xây dựng trước đó. Có thể HLV Gong Oh Kyun thay đổi sơ đồ chiến thuật, nhưng vẫn giữ nền móng lối chơi phòng ngự phản công.Khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời HLV mới là các cầu thủ mạnh dạn chơi pressing tầm cao nhiều hơn. Tôi đánh giá cao HLV Gong Oh Kyun bởi ông tận dụng rất tốt những điểm ưu mà HLV Park Hang-seo làm được cho U23 Việt Nam ở các giải đấu trước đó. Đó là nền tảng phòng ngự chặt chẽ, được vận hành bởi những cầu thủ bản lĩnh và tự tin, rồi kết hợp với pressing tầm cao, đẩy cao đội hình để chủ động vây bắt đối thủ và tổ chức tấn công”.

