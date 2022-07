U19 Việt Nam tính toán thế nào sau chiến thắng U19 Philippines?

Tuyển nữ Việt Nam đối diện các ca chấn thương Ngày 4/7, trong buổi họp báo trước trận ra quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, tình hình toàn đội đang khá tốt nhưng một số cầu thủ gặp chấn thương. Ông nói: "Sau khi di chuyển từ Pháp sang Philippines mất 1 ngày, cả đội đều thấm mệt. Toàn đội đã có 1 giấc ngủ sâu. Đến sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam có 1 buổi tập nhẹ tại khách sạn. Các cầu thủ rất vui vẻ và sức khoẻ thì đều được đảm bảo. Tuy nhiên, tôi cũng lưu tâm đến một số cầu thủ đang gặp chấn thương như Thu Thương đã dính chấn thương khi còn ở Việt Nam. Diễm My bị đau sau trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Pháp và một số thì bị đau nhẹ. Từ nay tới ngày 7/7, những cầu thủ này sẽ cố gắng hồi phục trước trận gặp Campuchia". Được biết, trung vệ Lương Thị Thu Thương bị tái phát chấn thương gối. Cầu thủ sinh năm 2000 sẽ mất một thời gian để có thể bảo tồn, hồi phục. Trong khi đó, trung vệ thay thế vị trí của Thu Thương, Lê Thị Diễm My cũng gặp chấn thương tương tự nhưng ở mức nhẹ hơn. Trong trận giao hữu gặp đội tuyển Pháp, một số cầu thủ cũng tỏ ra bị quá tải và gặp chấn thương do mới trải qua một thời gian dài rèn thể lực. Kết hợp việc thi đấu quá hưng phấn khi gặp đối thủ hàng đầu thế giới dẫn đến chấn thương nhẹ. Bên cạnh vấn đề chấn thương, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra rất quyết tâm tại giải đấu lần này: "AFF Cup nữ là giải đấu tôi rất coi trọng. Đây là giải đấu được tổ chức thường xuyên giúp nâng cao tính chuyên môn cho bóng đá khu vực". Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với Myanmar, Campuchia, Lào và Timor Leste ở giải đấu lần này. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Campuchia vào lúc 19h ngày 7/7 (giờ địa phương). (H.H.)