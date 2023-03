U-23 Việt Nam học từ những cái thua toàn diện

Đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ chơi tương đối ổn khi chưa mất người sớm ở phút 22 trận thua U-23 Iraq 0-3 và dốc sức cầm cự U-23 UAE đủ trong hiệp 1, sau đó xuống sức trượt dài rồi ngã ngựa 0-4. Hai trận thua, để lọt lưới bảy bàn và không ghi bàn thắng nào khiến thầy trò ông Troussier ngậm ngùi tranh hạng chín cuối cùng trong số 10 đội ở Doha Cup, gặp đội cũng có hai trận thua là U-23 Kyrgyzstan.

Sau trận thua Iraq 0-3, thầy trò HLV Troussier lại thua tiếp 0-4 trước UAE. Ảnh: VFF

Bất chấp HLV Troussier có sự an tâm nhất định từ đầu giải với hàng thủ cứng cáp và tuyến giữa ổn định nhưng khi vào thực chiến đã bộc lộ nhiều sai lầm buộc phải trả giá. Trong lúc đó, ông đã không chọn được chân sút U-23 nào cho đội tuyển, khiến phải “cầu cứu” nhóm cầu thủ trẻ hơn U-20 vừa dự vòng chung kết U-20 châu Á. Tuy nhiên, sự non nớt của các tiểu tướng kém xa tuổi các đồng nghiệp đã không thể giúp đàn anh có một bàn thắng an ủi.

Rõ ràng giới hâm mộ không vui sau hai trận ra mắt toàn thua của thầy trò ông Troussier, dù ông vẫn thấy những tín hiệu tích cực từ những cú gãy đó. Các tuyển thủ trẻ đã luôn nỗ lực chơi hết sức mình, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện với tính chiến đấu cao. Thế nhưng sự non kém về kinh nghiệm và thiếu cọ xát sau sáu tháng không thi đấu, cùng trình độ chuyên môn thua thiệt so với đồng nghiệp có nhiều cầu thủ đá giải châu Âu là nguyên nhân chính dẫn đến những trận thua khổ sở.

HLV Troussier cố giấu đi những yếu huyệt chết người của các học trò và thì thầm đáng yêu về sự hài lòng về cách chơi của các tuyển thủ trẻ nhưng chắc chắn ông sẽ lặng lẽ ráo riết tìm mọi cách nâng tầm cho họ. Có lẽ thầy trò ông cũng chưa chuẩn bị cho một tâm lý thua cuộc nặng nề như vậy, dù chỉ là một giải mời và các đối thủ đều hơn về đẳng cấp, cả trên lý thuyết ở bảng xếp hạng FIFA lẫn thực tế.

Sự thua kém về nhiều mặt, trong đó có cả thể hình và sức mạnh. Ảnh: VFF

Ông thầy người Pháp nhắc nhiều đến mục tiêu học hỏi và rút kinh nghiệm ở Doha Cup cho sân chơi chính SEA Games vào cuối tháng 4 để không phải thú thật về những hạn chế không thể khắc phục chỉ sau 20 ngày huấn luyện. Dĩ nhiên, HLV Troussier cũng thấy rõ những ưu điểm vốn có của học trò như tính tổ chức, kỷ luật, sự quyết tâm và ý chí chiến đấu hết lòng như các đời tiền nhiệm của ông đã kiểm chứng. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ cho một cuộc trỗi dậy ngoạn mục.

Ý tưởng từng bước cải thiện trình độ cho các tuyển thủ trẻ, trước mắt cho đấu trường nhỏ SEA Games 32 có ý nghĩa lớn nhằm gia tăng thiện cảm từ giới hâm mộ, là việc cần làm ngay thật hiệu quả, mới dám nghĩ đến tham vọng to lớn vào vòng chung kết World Cup 2026.

HLV Troussier mong thu hẹp khoảng cách trình độ Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chạm trán U-23 Kyrgyzstan (thua U-23 Kuwait 0-1 và thua U-23 Oman 0-2) vào rạng sáng 29-3 trong trận tranh hạng chín và buộc phải thắng mới không bị xếp cuối giải. Các cặp đấu phân định vị trí 7/8 là U-23 Saudi Arabia - U-23 Qatar, hạng 5/6 gồm U-23 Iraq - U-23 Oman, hạng 3/4 là cặp đấu giữa U-23 Thái Lan - U-23 Kuwait, tranh vô địch là U-23 UAE - U-23 Hàn Quốc. HLV Troussier cho biết đội tuyển U-23 Việt Nam có tiến bộ hơn sau mỗi trận thua. Ông khẳng định kết quả thật sự không nằm ở bảng tỉ số mà chính là ý tưởng, thái độ chơi bóng và mong mỏi sớm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn ở châu Á. Ông thầy người Pháp và các học trò sẽ rất nỗ lực trong trận đấu cuối cùng để không ra về trắng tay. TT

