Tứ kết cúp Quốc gia 2018: Nín thở xem “vua sân cỏ” sau cú sốc

Theo thông báo mới nhất của ban điều hành giải, để tạo được sức hút như ở giải V-League, với các trận đấu được dự báo “nóng” ở cúp Quốc gia – Sư Tử Trắng 2018, ban tổ chức sẽ có nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như chương trình ca nhạc cổ động sôi động đầu trận đấu... Ở vòng tứ kết, theo kế hoạch, nhà tài trợ giải sẽ tiến hành triển khai hoạt động đặt quầy hàng và phát mẫu thử sản phẩm đồ uống đến khán giả tới theo dõi trận đấu. Liên quan đến vấn đề kỷ luật, cảnh báo các hành vi thiếu fair – play, VFF đã ra quyết định phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận tại các giải chuyên nghiệp quốc gia năm 2018 đối với Nguyễn Xuân Thành (CLB FLC Thanh Hóa) do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với Phạm Quốc Ca ( CLB Long An) ở trận vòng 1/8 giữa CLB FLC Thanh Hóa và CLB Long An ngày 29/4/2018. Theo đó, Nguyễn Xuân Thành sẽ phải nghỉ thi đấu trận đấu tứ kết lượt đi giải Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018.