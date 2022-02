Họp báo sau trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: HLV Đinh Thế Nam chúc mừng học trò

Tiếp tục cập nhật...

Đánh giá về 6 cầu thủ bổ sung

"Đến buổi chiều các cầu thủ này mới đến. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của họ. Do di chuyển quãng đường vất vả, có người đi bằng ô tô nên sức khỏe của họ chưa thật tốt. Đó cũng là điều bình thường. Sự gắn kết và phối hợp với các cầu thủ khác chưa tốt vì đây là lần đầu họ chơi cùng cả đội".

HLV Đinh Thế Nam chúc mừng học trò

"Sau khi kết thúc trận đấu chúng tôi đã giành chiến thắng nghẹt thở. Tôi muốn chúng mừng các cầu thủ. Đây là trận đấu cực kì khó khăn.

Do dịch bệnh với chấn thương nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng chuyên môn của chúng tôi. Nhưng các cầu thủ có sự quyết tâm cộng thêm sự may mắn. Thái Lan cũng chơi rất hay trong trận đấu ngày hôm nay".

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Đến sát giờ đấu U23 Thái Lan, 16/27 cầu thủ U23 Việt Nam đã dương tính với Covid-19. Quân số của Việt Nam do đó chỉ còn 11 cầu thủ. Rất may 4 cầu thủ viện binh đã hội quân kịp thời tại nơi tập trung sau thời gian di chuyển bằng đường bộ sang Campuchia.

HLV Đinh Thế Nam sẽ có buổi trả lời phỏng vấn sau trận

Đây cũng là thông tin mà người hâm mộ quan tâm và muốn được HLV Đinh Thế Nam giải đáp trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận. Đặc biệt, do nhân sự xáo trộn nên kế hoạch của vị HLV này trong màn so kè với Thái Lan ảnh hưởng ra sao cũng là một phần lý do ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hop-bao-sau-tran-u23-viet-nam-u23-thai-lan-hlv-dinh-the-nam-ch...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hop-bao-sau-tran-u23-viet-nam-u23-thai-lan-hlv-dinh-the-nam-chuc-mung-hoc-tro-c28a26215.html