Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Indonesia: Thầy Shin gửi lời chúc mừng, thầy Kim tự hào (AFF Cup)

ĐT VIỆT NAM THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO SO VỚI HỒI THÁNG 3?

Đối với tôi, tôi không nghĩ đó là điều tốt khi có sự so sánh ĐT Việt Nam bây giờ và hồi tháng 3. So sánh như thế thì không phải phép, tôi nghĩ không nên so sánh như thế.