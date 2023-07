Trực tiếp chuyển nhượng 9/7: Chelsea hỏi mua Vlahovic, sẵn sàng để Lukaku về Juventus

Man City mời Kyle Walker gia hạn hợp đồng

Tờ The Athletic cho biết Man City đã mời Kyle Walker gia hạn hợp đồng do anh chỉ còn 1 năm nữa là trở thành cầu thủ tự do. Walker đang được Bayern Munich mời mọc do họ chia tay Benjamin Pavard và muốn có người thay thế cho vị trí hậu vệ phải.