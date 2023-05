Trực tiếp bóng đá TP.HCM - CAHN: Đổi vận nhờ "tướng mới"? (V-League)

V-League | 19h15, 21/5 | SVĐ Thống Nhất TP.HCM 0 - 0 Công An Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: TP.HCM vs Công An Hà Nội Công An Hà Nội Điểm Hữu Nghĩa Hoài An Huy Toàn Tuấn Tài Ngọc Tiến Quốc Gia Thành Tín Campell Hoàng Vũ Samson Mansaray Daniel Green Điểm Lê Giang Văn Đô Tấn Sinh Ngọc Đức Trọng Long Xuân Nam Văn Thanh Tiến Dụng Jhon Cley Tấn Tài Gustavo Henrique Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận TP.HCM TP.HCM Công An Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hữu Nghĩa, Hoài An, Huy Toàn, Tuấn Tài, Ngọc Tiến, Quốc Gia, Thành Tín, Campell, Hoàng Vũ Samson, Mansaray, Daniel Green Lê Giang, Văn Đô, Tấn Sinh, Ngọc Đức, Trọng Long, Xuân Nam, Văn Thanh, Tiến Dụng, Jhon Cley, Tấn Tài, Gustavo Henrique

Đẳng cấp chênh lệch

Xét về chuyên môn, Công an Hà Nội được đánh giá cửa trên so với TP.HCM. Dù vắng Văn Đức (chấn thương), sức mạnh của tân binh V-League không bị ảnh hưởng khi lực lượng có chiều sâu. Theo thống kê, Công an Hà Nội là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 14 pha lập công, còn TP.HCM là đội để lọt lưới nhiều nhất với 14 bàn thua.

Thử tài "tướng mới"

Cách đây chưa lâu, Công an Hà Nội đã bổ nhiệm ông Flavio Da Silva Cruz làm HLV trưởng tạm quyền sau khi chia tay HLV Paulo Foiani.

HLV Flavio sinh năm 1972, quốc tịch Brazil. Ông có 7 năm thi đấu tại Việt Nam trong màu áo CLB Huế, Bình Định và Navibank Sài Gòn. Ở mùa giải hạng nhất năm 2008, Flavio đoạt danh hiệu vua phá lưới cùng với 18 bàn thắng. Trong sự nghiệp cầm quân, ông đã dẫn dắt CLB Mageense FC tại quê nhà Brazil trước khi nhận lời chuyển về làm HLV đội Gia Định.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-bong-da-tphcm-cahn-doi-van-nho-34tuong-moi34-v-league-c28a53670.html