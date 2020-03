Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hải Phòng: Thắng lợi sít sao (Hết giờ)

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 16:50 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hải Phòng, vòng 1 V-League 2020) Hai đội cống hiến một trận đấu quyết liệt, và phần thắng chỉ định đoạt ở những phút cuối.

V-League | 17h00, 8/3/2020 | Thanh Hóa 0 - 1 Thanh Hóa



(H1: 0-0) Hải Phòng Thông tin trước trận Thanh Hóa vs Hải Phòng Hải Phòng Điểm Thanh Diệp Văn Đại Epassi Ngọc Nam Balic Hữu Dũng Thái Bình Hoàng Dương Văn Thắng Grace Tanda Samson Điểm Văn Toản Mạnh Hùng Hữu Phúc Hoàng Vissai Hoài Dương Martin Lò Ngọc Tân Thế Dương Claudecir Mpande Diego Silva Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thanh Hóa Thanh Hóa Hải Phòng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn 83' Mpande Xem video Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Thanh Hóa giao bóng. 5’ Mạnh Hùng đá phạt Xem video Hậu vệ Mạnh Hùng đá phạt bên cánh phải, tuy nhiên cú đá của cầu thủ này quá bổng. Hải Phòng chơi áp đảo ngay từ những phút đầu. 9’ Ngọc Tân dứt điểm nhanh Xem video Ngọc Tân thoát ra rất nhanh trong vòng vây của các cầu thủ Thanh Hóa để dứt điểm cận thành sau cú đá phạt góc của Mạnh Hùng, nhưng bóng đi ra ngoài đáng tiếc. 16’ Claudecir và Balic va chạm Xem video Claudecir và Balic có một pha va chạm trên sân sau khi cầu thủ Hải Phòng có một pha phạm lỗi với một cầu thủ Thanh Hóa. Trận đấu đang khá quyết liệt. 24’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu vô cùng hiểm hóc trong pha phạt góc, nhưng Văn Toản đã phản xạ tuyệt vời cứu thua. 32’ BÓNG CHẠM CỘT DỌC!!! Xem video Balic đá phạt rất nguy hiểm bằng chân trái, bóng tạo ra một pha lộn xộn trong khung thành Hải Phòng và dội trúng cột dọc. 36’ Grace Tanda móc bóng Xem video Grace Tanda có một pha tung người móc bóng từ ngoài vòng cấm sau một cú tạt vào bên cánh phải, nhưng bóng đi không có lực và không gây ra nguy hiểm. 40’ Samson tranh chấp rất khỏe Xem video Samson tranh chấp rất khỏe với Hoàng Vissai và ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có phạt đền cho Thanh Hóa. 43’ Hoàng Vissai phạm lỗi quyết liệt Xem video Hoàng Vissai tiếp tục có một pha phạm lỗi rất quyết liệt với Samson trong một nỗ lực ngăn phản công, anh lập tức đã phải nhận thẻ vàng. 45+1’ HẾT HIỆP 1 Thanh Hóa và Hải Phòng tạm hòa nhau 0-0 sau 45 phút đầu tiên. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Hải Phòng giao bóng. 50’ Thế Dương sút xa! Xem video Thế Dương đón đường bóng bật ra từ một quả đá phạt của Hải Phòng và tung cú sút xa khá căng, nhưng bóng đi hơi bổng. 59’ Thế trận cân bằng Xem video Thế trận diễn ra giằng co trong những phút vừa qua với chủ yếu là những tình huống tranh chấp ở giữa sân của các cầu thủ. Không có nhiều cơ hội rõ nét được tạo ra. 62’ NGUY HIỂM! Xem video Hữu Phúc tạt bóng từ cánh phải rất hiểm hóc, tuy nhiên Diego Silva lại không thể chạm chân vào bóng, một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. 64’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Văn Thắng băng xuống nhận đường chọc khe của đồng đội và đối mặt với Văn Toản, pha dứt điểm của anh khẽ chạm tay thủ môn Hải Phòng, đưa bóng trúng cột dọc, Samson lao vào đá bồi nhưng cũng không thành công. 77’ Văn Hạnh nhận thẻ vàng Xem video Văn Hạnh nhận thẻ vàng chỉ ít phút sau khi vào sân, anh ngay lập tức đã phải nhận thẻ vàng. Liên tục là những pha tranh chấp mạnh mẽ của các cầu thủ. 79’ Thành Long tạt bóng hỏng Xem video Thành Long dốc bóng xuống khá nhanh bên cánh trái, anh tạt vào cho Samson nhưng bóng đập chân một hậu vệ Hải Phòng ra ngoài. 83’ VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Xem video Mpande khống chế và vuốt bóng vô cùng đẳng cấp tung lưới Thanh Diệp, trong bối cảnh hàng tiền vệ Thanh Hóa sơ sểnh trong việc kèm người. 85’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Diego Silva bỏ lỡ một cơ hội rất đẹp với một pha dứt điểm bằng chân trái đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc, suýt chút nữa tỉ số là 2-0 cho Hải Phòng. 90+2’ Epassi dứt điểm bằng đầu Xem video Epassi dứt điểm bằng đầu hơi với và không có lực. Thanh Hóa nỗ lực hết mình tìm bàn gỡ trong những phút cuối. 90+3’ HẾT GIỜ!!! Hải Phòng bảo toàn thành công chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Thanh Hóa. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Thanh Diệp, Văn Đại, Epassi, Ngọc Nam, Balic, Hữu Dũng, Thái Bình, Hoàng Dương, Văn Thắng, Grace Tanda, Samson Văn Toản, Mạnh Hùng, Hữu Phúc, Hoàng Vissai, Hoài Dương, Martin Lò, Ngọc Tân, Thế Dương, Claudecir, Mpande, Diego Silva

Thử thách của SAO vô địch SEA Games, bài test đầu cho tân binh Martin Lò

Ở chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn đến sân Thanh Hóa chiều nay (17h00, 8/3) mở màn V-League 2020, 2 cầu thủ được chú ý nhất trong màu áo đội khách Hải Phòng chính là thủ thành Nguyễn Văn Toản và tiền vệ tân binh Việt kiều Úc Martin Lò.

Thủ thành Văn Toản và người đồng đội mới Martin Lò ở CLB Hải Phòng

Văn Toản đã có kỳ SEA Games 30 lịch sử khi góp công không nhỏ giúp U23 Việt Nam giành HCV bóng đá nam trên đất Philippines. Bước vào mùa giải mới ở V-League, chàng thủ môn mới 20 tuổi này hứa hẹn sẽ có thể tiến xa nếu bắt tốt trong khung gỗ của Hải Phòng.

Đội bóng đến từ thành phố hoa phượng đỏ cũng đã trở thành bến đỗ của hàng loạt cầu thủ Việt kiều như Martin Lò, Michal Nguyễn. Dù phải chia tay “song sát” Diego Fagan - Jeremie Lynch (đều vừa gia nhập Quảng Ninh), nhưng nên nhớ Hải Phòng vẫn thường mát tay trong việc phát hiện ra nhân tố ngoại chất lượng cao.

Có thể về truyền thông, bộ đôi ngoại binh Oliverira - Sylla còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng đội chủ sân Lạch Tray vẫn thường chắp cánh cho rất nhiều gương mặt mới bay cao ở V-League.

Cuộc đấu trí của 2 tướng mới

Sau khi thoát hiểm ở trận play-off tranh suất trụ hạng cuối mùa trước, Thanh Hóa đã thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng trên diện rộng. Rất nhiều cầu thủ phải ra đi, thay vào đó là hàng loạt bản hợp đồng mới, trong đó đáng kể có sự xuất hiện của trung vệ Ewonde, tiền vệ Thành Long và nhất là cựu Vua phá lưới Hoàng Vũ Samson. Cùng với đó, ê-kíp ban huấn luyện mới được Thanh Hóa đưa về và người đứng đầu là HLV Fabio Lopez.

Dù sân Thanh Hóa chiều nay không có khán giả vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng mặt cỏ quen thuộc sẽ giúp các học trò của HLV Lopez thi đấu tự tin hơn.

Phía bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng đã thay đổi gần như 2/3 bộ khung so với mùa giải trước, đặc biệt trên ghế huấn luyện, HLV Phạm Anh Tuấn sẽ có màn ra mắt NHM. Nhà cầm quân người Nghệ An dù khá non kinh nghiệm, nhưng với thời gian gần 10 năm làm trợ lý ở SLNA, ông sẽ không quá e dè khi “cầm cương” đội bóng đất Cảng.

Bên cạnh đó, với sự góp mặt của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng trong vai trò trợ lý, ông Tuấn sẽ an tâm hơn rất nhiều nơi “miền đất lạ”.

