Trực tiếp bóng đá Sassuolo - Inter Milan: Trút giận lên đối thủ

Lực lượng: Sassuolo: Vắng Rogerio, Tripaldelli, Chiriches, Ferrari, Bourabia và Mazzitelli do chấn thương. Inter Milan: Vắng Sanchez, D’Ambrosio, Godin, Sensi do chấn thương. Bên lề: Inter Milan chỉ thắng 1/9 cuộc đụng độ Sassuolo gần nhất ở Serie A (thắng 1, hòa 1, thua 7). 4/6 màn so tài gần đây giữa 2 đội chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Inter Milan chỉ thắng 2/6 chuyến làm khách trước đây ở Sassuolo (thắng 2, thua 4).