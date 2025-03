Trực tiếp bóng đá Ipswich Town - Nottingham Forest: Thời cơ bám sát Arsenal (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 15/3 | Portman Road Ipswich Town 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ipswich Town vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Palmer Johnson O'Shea Greaves Davis Morsy Cajuste Philogene Taylor Clarke Delap Điểm Sels Aina Milenkovic Murillo Williams Dominguez Anderson Elanga Gibbs-White Hudson-Odoi Wood Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ipswich Town Ipswich Town Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Palmer, Johnson, O'Shea, Greaves, Davis, Morsy, Cajuste, Philogene, Taylor, Clarke, Delap Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Dominguez, Anderson, Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

Cơ hội thu ngắn cách biệt với Arsenal

Nottingham Forest không chỉ đang sắp giành được tấm vé dự Champions League, họ còn có cơ hội nhắm tới cả ngôi nhì bảng. Hiện Nottingham chỉ kém Arsenal 4 điểm và cuối tuần này Arsenal sẽ phải đụng độ Chelsea, tạo cơ hội cho thầy trò HLV Nuno Santo thu ngắn cách biệt nếu Chelsea cầm chân được "Pháo thủ".

Trước vòng 28, đã có những lo ngại rằng đội bóng quê hương của Robin Hood sẽ bị cuốn vào cuộc chiến top 5 do 3 vòng liên tiếp không thắng. Nhưng đánh bại được Man City khiến họ đã hơn 4 điểm so với "The Citizens" ở vị trí thứ 5.

Cánh cửa trụ hạng ngắn dần cho Ipswich

Ipswich hiện đã kém Wolves tới 6 điểm ở vị trí an toàn nên họ không có cách nào khác ngoài cố thắng các trận còn lại để xóa bỏ cách biệt này. Đây là điều quá khó: Một đợt chấn thương lớn đang tàn phá lực lượng của Ipswich và họ sẽ không có 6 cầu thủ cho trận này, bao gồm những nhân tố chủ chốt như Tuanzebe, Muric và Burns.