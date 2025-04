Trực tiếp bóng đá Hải Phòng - Công an Hà Nội: Thử thách lớn ở Lạch Tray (Cúp Quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 22/4 | Lạch Tray Hải Phòng 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hải Phòng vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Văn Toản Tiến Dụng Văn Tới Bissainthe Văn Minh Việt Hưng Văn Tú Lucao Ngọc Tú Friday Điểm Nguyễn Filip Pendant Quang Vinh Hugo Gomes Đình Trọng Việt Anh Văn Đô Phan Văn Đức Thaileon Thành Long Văn Vinh Vitao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hải Phòng Hải Phòng Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Toản, Tiến Dụng, Văn Tới, Bissainthe, Văn Minh, Việt Hưng, Văn Tú, Lucao, Ngọc Tú, Friday Nguyễn Filip, Pendant Quang Vinh, Hugo Gomes, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Đô, Phan Văn Đức, Thaileon, Thành Long, Văn Vinh, Vitao

Thử thách lớn ở Lạch Tray

CLB Công an Hà Nội hiện được đánh giá cao hơn so với Hải Phòng. Tuy nhiên đội bóng ngành Công an lại thi đấu không quá tốt trong thời gian gần đây. Ở vòng 19 V-League vừa qua, họ chỉ có được trận hòa 0-0 trước CLB TP. HCM không được đánh giá quá cao.

Trái lại, Hải Phòng lại chơi thăng hoa trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Lạch Tray gần đây hòa Hà Nội 0-0 và thắng Bình Định với tỷ số 2-0.

Sự tự tin ấy kèm việc được thi đấu tại Lạch Tray sẽ giúp Hải Phòng có quyết tâm lớn trong việc đánh bại Công an Hà Nội. Nên nhớ ở V-League mùa giải 2024/25, Hải Phòng từng cầm hòa Công an Hà Nội với tỷ số 1-1.