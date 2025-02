Trực tiếp bóng đá Al Nassr - Al Ettifaq: Ronaldo đối mặt nguy cơ hụt suất cúp châu Á (Saudi Pro League)

0h, 22/2 | Al-Awwal Park Al Nassr 0 - 0 Al Ettifaq (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Al Nassr vs Al Ettifaq Al Ettifaq Điểm Bento Al Ghanam Al Fatil Laporte Al Najdi Yahya Brozovic Al Khaibari Mane Duran Ronaldo Điểm Rodak Abdulrahman Al Khateeb Madu Otaibi Ali Medran Costa Wijnaldum Vitinho Ekambi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Al Nassr Al Nassr Al Ettifaq Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bento, Al Ghanam, Al Fatil, Laporte, Al Najdi, Yahya, Brozovic, Al Khaibari, Mane, Duran, Ronaldo Rodak, Abdulrahman, Al Khateeb, Madu, Otaibi, Ali, Medran, Costa, Wijnaldum, Vitinho, Ekambi

Cửa vô địch chưa khép lại

Al Nassr đang kém đội đầu bảng Al Ittihad 8 điểm, nhưng đây là cách biệt nhỏ hơn so với vài vòng trước. Al Ittihad đã thua cách đây 2 vòng khiến cách biệt được giảm xuống, ngoài ra Al Hilal cũng đã thua 1 và hòa 2 trong 5 vòng gần nhất, khiến họ kém Al Ittihad 4 điểm và chỉ hơn Al Nassr 4 điểm.

Điều này mở ra cơ hội cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội trong nỗ lực bám đuổi của họ. Al Nassr đang có chuỗi 7 trận bất bại, thắng tới 6, và khi đá sân nhà Al Nassr đang sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng đều với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Dù khả năng đua vô địch vẫn khá thấp, Al Nassr ít nhất đã hồi sinh lại hy vọng lật đổ. Hoặc nếu không, họ ít nhất chỉ kém 4 điểm so với vị trí nhì bảng, và Al Nassr cần phải về nhì để đoạt suất tiếp tục dự AFC Champions League Elite mùa sau, còn vị trí thứ 3 chỉ đủ cho họ dự AFC Champions League Two.

Áp lực chiến thắng của Al Nassr lớn còn vì một lý do khác: Al-Qadsiah đang bằng điểm họ và chỉ xếp sau do kém hiệu số. Sẽ chỉ có 1 suất dự AFC Champions League Two dành cho đội xếp thứ 3, nên nếu thua Al-Qadsiah trong cuộc đua cho vị trí thứ 3, Al Nassr mùa sau thậm chí có thể không được đá bất cứ giải cúp châu Á nào, nhất là khi Al Nassr đã bị loại ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua Saudi Arabia.