Trọng tài tạm dừng trận đấu để… xem bắn pháo hoa, hy hữu tại FA Cup

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 16:21 PM (GMT+7)

Tại vòng 3 FA Cup, trận đấu giữa Stockport và West Ham đã xảy ra một sự cố hy hữu. Trọng tài chính Mike Dean phải dừng trận đấu vì tiếng pháo hoa.

West Ham đã phải rất vất vả mới vượt qua Stockport tại vòng 3 FA Cup. Pha lập công của Craig Dawson là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây chỉ là một trận đấu bình thường với đoàn quân của HLV David Moyes, nhưng với một đội bóng đang chơi ở giải hạng 5 như Stockport thì trận đấu này như một sự kiện trọng đại.

CĐV Stockport bắn pháo hoa bên ngoài SVĐ Edgeley Park

Cũng như nhiều đội bóng nhỏ khác ở Anh, Stockport đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của Covid-19. Nguồn thu chính của Stockport đến từ tiền bán vé nhưng đã không còn vì các trận đấu của họ đều phải diễn ra trên sân không có khán giả.

Trận đấu với đại diện của Ngoại hạng Anh có thể xem là một sự kiện trọng đại đối với các CĐV Stockport. Họ đã kỷ niệm sự kiện này bằng cách bắn pháo hoa bên ngoài SVĐ Edgeley Park, gây chú ý đến mức trọng tài chính điều khiển trận đấu Mike Dean phải tạm dừng trận đấu.

Ở phút thứ 18, trọng tài Mike Dean đã có cuộc trao đổi ngắn với bộ đôi Mark Noble và Declan Rice bên phía Everton trước khi quyết định tạm dừng trận đấu. Lý do được đưa ra là do vị trọng tài người Anh đã không thể liên lạc được với các vị trợ lý của mình do tiếng nổ của pháo hoa quá lớn.

Sau vài phút, trận đấu mới được tiếp tục. Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ Give Me Sport, hành động bắn pháo hoa này là để tiếp thêm động lực cho một cậu bé địa phương 15 tuổi đang phải nằm viện.

Theo kết quả bốc thăm vòng 4 FA Cup, West Ham sẽ chỉ phải đối đầu Doncaster, một đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 của Anh. Nếu đi tiếp, đoàn quân của HLV David Moyes sẽ phải chạm trán một trong hai đối thủ rất mạnh là MU hoặc Liverpool.

