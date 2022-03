Trọng Hoàng đối diện nguy cơ giải nghệ

Một Trọng Hoàng đặc biệt

Suốt 4 năm qua khi làm việc với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã phát hiện ra những gương mặt tưởng chừng như hết thời hoặc vô danh. Trọng Hoàng, người tưởng chừng như sẽ khép lại sự nghiệp đỉnh cao cùng đội tuyển Việt Nam từ sau năm 2016 bỗng nhiên như “trẻ lại” dưới thời ông thầy Hàn Quốc.

Cuối năm 2018, đội tuyển Việt Nam hoang mang khi Vũ Văn Thanh, hậu vệ phải số 1 đứt dây chằng. Ông Park Hang-seo buộc phải thử nghiệm nhiều vị trí. Để rồi Nguyễn Trọng Hoàng, một tiền vệ tấn công, một tiền vệ biên phải, một cầu thủ đã ở tuổi 30 bất ngờ được ông Park giao phó vai trò một hậu vệ cánh.

Rất nhiều người khi đó bất ngờ với sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo. Tất nhiên, ai cũng thừa nhận Trọng Hoàng đã có một sự nghiệp lẫy lừng ở V.League, từ Sông Lam Nghệ An, B.Bình Dương cho tới Thanh Hoá. Anh cũng từng là nhân tố chủ lực của ĐTQG Việt Nam. Nhưng ở tuổi xế chiều, không ai dám chắc rằng Trọng Hoàng có thể đảm bảo một nền tảng thể lực đủ mạnh mẽ để sẵn sàng lên công về thủ trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Park Hang Seo.

Thế nhưng, ông Park đã chứng minh Trọng Hoàng còn làm tốt hơn thế. Anh chơi cực hay tại AFF Cup 2018 và giúp đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu sau 10 năm chờ đợi. HLV nổi tiếng Sven Goran Eriksson thậm chí còn tấm tắc khen ngợi Trọng Hoàng đã chơi tuyệt hay trong 2 lượt đi và về khi Việt Nam thắng Philippines với cùng tỷ số 2-1. Hình ảnh một Trọng Hoàng thi đấu bình tĩnh, kinh nghiệm, năng nổ, lên công về thủ một cách bền bỉ của Trọng Hoàng được khắc họa rất đậm nét tại giải đấu thành công khi đó.

Nhưng ở cuối chặng đường AFF Cup, Trọng Hoàng không may dính chấn thương nặng ở dây chằng. Cơ hội thi đấu ở Asian Cup 2019 ngay sau đó của cầu thủ tuổi 30 này gần như bằng 0. Tuy nhiên, Willander Fonseca, HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam khi đó đã từng bước giúp Trọng Hoàng trở lại. Vị HLV thể lực người Brazil nói: “Tôi ấn tượng với Trọng Hoàng. Anh ấy là mẫu cầu thủ sinh ra để chơi bóng đỉnh cao. Có một thứ năng lượng trong cơ thể của Trọng Hoàng đủ để anh ấy trở thành một cầu thủ đẳng cấp vượt tầm giới hạn Việt Nam. Lúc tôi đến, Trọng Hoàng đang chấn thương dây chằng. Bác sỹ nói với tôi rằng anh ấy không thể thi đấu. Và việc của tôi là phải làm thế nào để Trọng Hoàng chơi được ở Asian Cup. Và chúng tôi đã vạch ra một chương trình tập luyện khoảng 1 tuần cho anh ấy.

Tôi vừa chữa trị, tập luyện bằng liệu pháp vật lý đến tâm lý. Rồi ngày cuối trước khi trận đấu gặp Iraq, tôi hỏi Hoàng: "Cậu đá được bao nhiêu phút?". Anh ấy nói: "Khoảng 60 phút". Và rồi, cậu ấy chơi cả trận. Thậm chí, Hoàng còn thi đấu với đẳng cấp rất cao. Cậu ấy có một bộ gen di truyền vượt tầm Việt Nam. Sau này, tôi cũng hoàn toàn không bất ngờ khi Trọng Hoàng có mặt ở SEA Games và giúp Việt Nam có huy chương Vàng”.

Đó không phải lần duy nhất NHM thấy Trọng Hoàng bình phục thần tốc. Trước trận mở màn vòng loại World Cup trên đất Thái Lan, cầu thủ của Viettel cũng gặp vấn đề về dây chằng. Trọng Hoàng được HLV Park điền tên vào đội hình xuất phát trong sự ngỡ ngàng của NHM. Dù không đá trọn vẹn 90 phút nhưng cầu thủ 30 tuổi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian góp mặt trên sân. Tháng 6 năm ngoái, Trọng Hoàng ở tuổi 32 vẫn chơi đầy máu lửa ở khu vực cánh phải của Viettel tại AFC Champions League. Cần phải nói thêm là trước đó 2 tháng, Trọng Hoàng vẫn còn đang trăn trở với chấn thương ở cơ tứ đầu đùi.

Trọng Hoàng bùng nổ trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Đối diện với ngày chia tay nghiệp quần đùi áo số

Tháng 9 năm vừa rồi, Trọng Hoàng vẫn có một cú nước rút không tưởng từ phần sân nhà sang phần sân đối phương để đón đường chọc khe rất sâu và tưởng chừng như bỏ lỡ một đợt tấn công cho Việt Nam từ phía Quang Hải. Trận đấu đó cũng ghi nhận một Trọng Hoàng cày ải ở khu trung tuyến, với việc liên tục khiến cầu thủ Australia mệt nhoài với những màn tranh chấp tay đôi hoặc đua thể lực.

Người ta hy vọng rằng Trọng Hoàng sẽ “hồi xuân”, dù tuổi nghề đã ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng sau cùng, Trọng Hoàng – một cầu thủ có cơ địa thuộc diện đặc biệt ở Việt Nam vẫn không thể chiến thắng được quy luật của tạo hoá. Sau đó không lâu, anh bắt đầu bị thoát vị đĩa đệm. Khả năng hồi phục thần tốc mà trời phú cho cầu thủ người Nghệ An đã không hữu dụng lần này.

Với cầu thủ trẻ, chấn thương đáng sợ nhất là đứt dây chằng chéo trước. Bởi nó có thể cắt đứt cả một tương lai hứa hẹn trong nghiệp quần đùi áo số đỉnh cao. Với cầu thủ cao tuổi, nỗi sợ hãi lớn nhất là thoát vị đĩa đệm. Bởi nó có thể là đoạn kết cho một hành trình theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Suốt thời gian vừa rồi, Trọng Hoàng nỗ lực điều trị với hy vọng có thể vượt qua quy luật nghiệt ngã của tuổi đời, tuổi nghề trong bóng đá. Nhưng như anh chia sẻ cách đây không lâu trong ngày xuất quân Sông Lam Nghệ An, anh cũng chưa dám chắc khi nào có thể quay trở lại.

Theo một số nguồn tin, Nguyễn Trọng Hoàng đang đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm do phẫu thuật không thành công. Đặc biệt, một nguồn tin thân với Trọng Hoàng tiết lộ rằng cầu thủ người Nghệ An khả năng không thi đấu đỉnh cao được nữa. Hình ảnh mà Trọng Hoàng ngày càng xa rời đội tuyển Việt Nam đã hiện diện trước mắt. Đáng tiếc hơn, hình ảnh Trọng Hoàng ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An cũng bắt đầu nhạt phai dần trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.

Lỡ hẹn dòng sông Lam Quá nửa đời phiêu dạt, Trọng Hoàng chỉ muốn úp mặt vào sông Lam. Sau gần 1 thập kỷ lăn lộn từ B.Bình Dương, Thanh Hoá, Viettel, Trọng Hoàng rất muốn được ra sân thi đấu cho đội bóng quê hương xứ Nghệ như thời còn trai trẻ. Nhưng dường như, Trọng Hoàng không còn có duyên với SLNA. Năm 2019, anh từng ở rất gần giấc mơ được cống hiến lại cho quê hương. Nhưng chỉ vì SLNA không đủ tiền để giữ chân anh, Trọng Hoàng đành ngậm ngùi đến Viettel thi đấu. Nay, khi SLNA đã đủ tiền để chiêu mộ anh trở lại thì tuổi tác và chấn thương đang kéo Trọng Hoàng rời xa nguyện vọng chơi bóng cho nơi chôn nhau cắt rốn.

