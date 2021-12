Trợ lý mới của HLV Rangnick ở MU từng thua kỷ lục 1-7, là “trùm” dạy pressing

HLV Ralf Rangnick đã có 2 sự bổ sung đáng chú ý cho ban huấn luyện MU là chuyên gia tâm lý thể thao Sascha Lense, người đầu tiên giữ chức vụ này sau 2 thập kỷ tại Old Trafford, và Chris Armas. Trong khi Lense đã làm việc cùng Rangnick từ lâu và là nhân vật không lạ lẫm của làng bóng đá Đức, Armas lại ít tiếng tăm hơn nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của MU.

HLV Ralf Rangnick không mất nhiều thời gian để bắt đầu xây dựng đội ngũ trợ lý mới

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Armas đã làm việc ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Thời cầu thủ, ông là một tiền vệ đánh chặn nóng tính, từng thi đấu cho Los Angeles Galaxy, Chicago Fire, có 66 lần khoác áo ĐT Mỹ. Armas giải nghệ năm 2007 và lập tức bước vào công tác huấn luyện tại Chicago Fire, trước khi dẫn dắt đội bóng đá nữ trường đại học Adelphi bang New York.

Armas đang thất nghiệp ở thời điểm được Rangnick mời gọi bởi tại Toronto FC, HLV này có thành tích khá tệ với 2 trận thắng, 3 trận hòa và 10 trận thua. Đáng chú ý, ông bị sa thải sau khi Toronto FC thua kỷ lục 1-7 trước DC United, cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của Toronto FC. Vậy điều gì lại khiến Rangnick muốn Armas?

Armas từng làm trợ lý cho HLV Jesse Marsch tại CLB New York Red Bulls trước khi tiếp quản đội này vì Marsch sang châu Âu huấn luyện. Dù giúp New York Red Bulls giành thành tích tốt nhất của miền Đông vào năm 2018, ông gần như không áp dụng được triết lý bóng đá của mình do CLB này có một trong những đội hình lớn tuổi nhất giải.

Chris Armas đang thất nghiệp trước khi được Rangnick mời về MU

Armas có chung tư tưởng đề cao pressing như Rangnick: Luôn chủ động trong mọi tình huống, dù là khi có hay không có bóng, và khi đoạt được bóng hãy đưa lên nhanh nhất có thể cho những cầu thủ tấn công có tốc độ để khai thác khoảng trống sau hàng phòng ngự đối phương.

Trong mùa giải 2019, New York Red Bulls do Armas dẫn dắt là đội có tần suất thu hồi bóng nhanh nhất tại giải MLS. Họ cũng là đội chơi pressing nhiều nhất và tấn công trực diện nhất (qua số đường chuyền trước một cú dứt điểm). Một trong những cầu thủ pressing tốt nhất, Tyler Adams, đã được đưa sang thi đấu cho Leipzig.

Tầm vóc chiến thuật của Armas chưa thể bằng Rangnick bởi dù đề cao cách chơi pressing, ông chưa có kinh nghiệm đối phó khi đối phương thay đổi chiến thuật để đề phòng lối chơi.

Trong mùa thứ 2 dẫn dắt Red Bulls, các đối thủ đã hiệu quả hơn trong cách chống phản công trước Red Bulls, do đó đội bóng này tụt từ hạng nhất miền Đông xuống vị trí thứ 6. Sự thay đổi này được so sánh với 2 mùa cuối Jurgen Klopp dẫn dắt Dortmund.

Armas là một chuyên gia về pressing nhưng chưa có nhiều thành công trên cương vị HLV trưởng

Tuy nhiên do Rangnick là người định hướng chiến thuật ở MU, Armas chỉ làm nhiệm vụ đốc thúc tinh thần cầu thủ, chỉ cho họ cách thích ứng với triết lí của Rangnick. Ông được đánh giá là dễ gần, thẳng thắn khi nói chuyện với các cầu thủ về những điểm họ cần tiến bộ, một phẩm chất có lẽ khiến Rangnick chọn Armas làm trợ lý.

Sự kết hợp Rangnick – Armas rất đáng chú ý tại MU, điều đó cho thấy “Quỷ Đỏ” sẽ hoàn toàn đi theo con đường do Rangnick vạch ra. MU cần thời gian cạnh tranh thay đổi để với những ứng viên vô địch Premier League nhưng mọi điều tốt đều phải có một xuất phát điểm.

