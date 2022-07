Triệu fan chờ MU đấu Liverpool: Từ kẻ bỏ đi, Martial hóa át chủ bài của Ten Hag?

Đây là một bối cảnh tương đối rối ren và đặc biệt với MU. Tiền đạo số 1 của họ, siêu sao Cristiano Ronaldo bằng các lý do đã kiên quyết không tham gia tour du đấu hè 2022. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford chưa có sự tăng cường nào cho vị trí then chốt này.

HLV Ten Hag sẽ phải chờ đợi nhiều ở Martial

Trước mắt, hệ quả là trong trận giao hữu với Liverpool diễn ra lúc 20h hôm nay 12/7 trên đất Thái Lan, HLV Ten Hag sẽ phải giao phó hàng công "Quỷ đỏ" cho bộ đôi Marcus Rashford và Anthony Martial. Trong đó, Martial nhiều khả năng được giao vai trò người chơi cao nhất trên hàng công.

Và như vậy, sự nghiệp của Martial đang có cơ hội để cứu vãn. Chỉ hơn 1 tháng trước, tiền đạo người Pháp còn đang khoác áo Sevilla dưới dạng cho mượn. Và nếu đội bóng Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản mua đứt, thì giờ đây "Cậu bé vàng" 2015 đã thuộc biên chế đội chủ sân Sanchez Pizjuan.

Vài năm trở lại đây, phong độ của Martial thực sự đáng báo động. Anh ra mắt các manucian như một vụ nổ ở mùa 2015/16 với 17 bàn sau 49 trận. Mùa 2019/20, Martial còn là cây săn bàn số 1 của "Quỷ đỏ" với 23 bàn sau 48 trận. Nhưng kể từ đó đến nay, tiền đạo người Pháp trượt dài.

Vấn đề ở chỗ, nhân sự trên hàng công MU đang hao hụt một cách khó lấp đầy trong hè này. Mason Greenwood chưa thể trở lại sau vụ bị cáo buộc tấn công tình dục. Edinson Cavani cũng vừa rời đi theo dạng tự do. Trong khi đó, Ronaldo thì như tất cả đã biết, kiên quyết không chơi cho "Quỷ đỏ" thêm một lần nào nữa.

Nhân sự hàng công MU bỗng chốc mất đi Ronaldo, Cavani và Greenwood theo những cách khác nhau

Theo tờ Daily Mail, HLV Ten Hag sẽ buộc phải tính đến phương án xây dựng hàng công xoay quanh Martial, dù ban đầu hoàn toàn không phải vậy. Ngay cả khi khoác áo Sevilla ở giai đoạn lượt về, phong độ của Martial cũng là vô cùng kém cỏi. Anh chỉ ghi được 1 bàn sau 12 trận đã chơi.

Hè này, MU sẽ đá 4 trận tại Bangkok và Melbourne trước các đối thủ gồm Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace và Aston Villa. Đây là cơ hội hiếm có để cầu thủ người Pháp ghi điểm với Ten Hag và tái chiếm vị trí ở MU.

