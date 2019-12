Trao giải Quả bóng vàng: Ronaldo thua vì đến Juventus, Messi thắng Van Dijk?

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 05:05 AM (GMT+7)

Rạng sáng 3/12, tạp chí France Football sẽ công bố chủ nhân của giải thưởng Quả bóng vàng 2019. Có lẽ đây sẽ lại là năm không vinh danh Ronaldo.

Ronaldo sai lầm vì đến Juventus?

Cristiano Ronaldo đã có những toan tính kỹ lưỡng rồi mới gia nhập Juventus. Siệu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng tự tin rằng, anh mới là tâm điểm, còn việc khoác áo Juventus hay Real không ảnh hưởng. Trên lý thuyết, sự tự tin của Ronaldo là có cơ sở.

Ronaldo khó lòng so kè với Van Dijk và Messi

Trong hàng thập kỷ, những cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng lâu nay xoay quanh Ronaldo và Messi, không phải Real Madrid hay Barcelona. Bằng chứng là danh hiệu đầu tiên của CR7 năm 2008 là với MU. Và sau đó, khi anh chuyển đến Real thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới lại sở hữu một cầu thủ đoạt Quả bóng vàng.

Nhưng có một thực tế là Real trước thời Ronaldo, vẫn luôn là bệ phóng hoàn hảo để một siêu sao tranh đoạt Quả bóng vàng. Trước CR7, đội bóng thành Madrid từng 6 lần có các cầu thủ đoạt danh hiệu cao quý này, bao gồm Fabio Canavaro (2006), Ronaldo de Lima (2002), Luis Figo (2000), Alfredo Di Stefano (1957 và 1959) và Raymond Kopa (1958).

Thậm chí, thống kê cho thấy Juventus thực sự là bệ phóng lý tưởng để CR7 tiếp tục cuộc đua này. Trong lịch sử, Juventus từng có 6 cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (ngang bằng Real và Barca), và họ từng có 8 lần chiến thắng danh hiệu Quả bóng vàng (một mình Platini 3 lần). Nếu Barca không Messi và Real không Ronaldo, họ thậm chí còn thua xa “Bà đầm già thành Turin”.

Nhưng giờ thì Ronaldo hiểu rằng, anh đã nhầm to rồi. Ở tuổi 34 và vẫn lọt vào top 3, tuy nhiên các chuyên gia bóng đá hầu hết đều nhận định rằng Ronaldo không mảy may có cơ hội để chinh phục Quả bóng vàng 2019. Trong lễ trao giải của France Football đêm nay, Ronaldo có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở con số 5. Người ta còn không chắc Ronaldo có mặt ở sự kiện này hay không, nói gì đến việc nhận giải.

Cuộc đua song mã của Messi - Van Dijk

Sự sa sút của Cristiano Ronaldo đồng thời cũng mở ra cơ hội để Lionel Messi đua song mã với Virgil van Dijk. Đêm nay, tạp chí France Football - đơn vị tổ chức cuộc bình chọn Quả bóng vàng, sẽ tiến hành trao thưởng danh hiệu cao quý này. Vào lúc này, báo chí Tây Ban Nha khẳng định chắc nịch rằng họ đã lấy được thông tin từ France Football, với chiến thắng dành cho Lionel Messi.

Ronaldo sẽ chỉ là "khách mời" chứng kiến Messi đua với Van Dijk?

Trước khi được cho là ứng viên sáng giá cho Ballon d’Or, Messi đã giành giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu, nhờ thành tích ghi 36 bàn ở La Liga mùa trước. Và Messi cũng đánh bại Van Dijk - Ronaldo trong cuộc đua FIFA The Best 2019 - giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do LĐBĐ thế giới bình chọn.

Dù sao thì Virgil van Dijk vẫn có thể tạo ra cú sốc cho Lionel Messi vào phút chót. Trong năm 2019, Van Dijk cho thấy anh là trung vệ số 1 thế giới, góp công lớn vào chiến tích vô địch Champions League của Liverpool cũng như á quân Nations League của ĐT Hà Lan. Trong khi đó, về mặt thành tích thì Messi thua xa Van Dijk.

Mặt khác, thể thức bình chọn Quả bóng vàng của France Football hứa hẹn cũng đảm bảo tính khách quan cao hơn so với FIFA The Best. Thể thức bình chọn của FIFA The Best bao gồm: 25% bình chọn của người hâm mộ; 25% bình chọn các nhà báo trên khắp thế giới; 25% bình chọn từ HLV ĐTQG; 25% bình chọn từ thủ quân ĐTQG (chỉ các quốc gia thành viên FIFA).

Van Dijk có danh hiệu Champions League để so kè với Messi

Trong khi đó, thể thức bình chọn của Quả bóng vàng xuất phát từ lá phiếu của các nhà báo thể thao trên toàn thế giới. Thế nên, một cầu thủ không có lượng fan khổng lồ như Van Dijk nhưng lại đang được đánh giá rất cao từ góc độ chuyên môn, vẫn có thể đánh bại một trong hai siêu sao có lượng fan khổng lồ nhất thế giới - đó là Lionel Messi.

