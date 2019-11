Rò rỉ kết quả sốc: Messi đánh bại Ronaldo - Van Dijk ẵm Bóng vàng thứ 6

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 05:56 AM (GMT+7)

Ngày 2/12 tới đây, tạp chí France Football sẽ tiến hành trao giải Quả bóng vàng. Trước giờ G, báo chí Tây Ban Nha khẳng định chắc nịch rằng Messi sẽ vượt qua Ronaldo và Van Dijk, giành giải thưởng cao quý này.

Đã 3 năm liền Lionel Messi đứng nhìn các đối thủ nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng. Kể từ lần cuối vào năm 2015, siêu sao người Argentina liên tục bị đại kình địch Cristiano Ronaldo (2 lần) và Luka Modric vượt qua. Trong tiềm thức của Messi, đó là nỗi niềm không dễ nuốt trôi.

Messi sắp có Quả bóng vàng thứ 6?

Năm nay, với sự sa sút của Ronaldo ở Juventus, thì Messi đang có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng. Vào ngày 2/12 tới đây, tạp chí France Football - đơn vị tổ chức cuộc bình chọn Quả bóng vàng, sẽ tiến hành trao thưởng danh hiệu cao quý này. Vào lúc này, báo chí Tây Ban Nha khẳng định chắc nịch rằng họ đã lấy được thông tin từ France Football, với chiến thắng dành cho Lionel Messi.

Tờ El Mundo Deportivo - tờ báo thân Barcelona, khẳng định rằng Messi là chủ nhân của Ballon d’Or 2019. Nếu điều này là sự thật, "Leo" sẽ vượt qua kình địch Cristiano Ronaldo về số lần giành giải thưởng, với tổng cộng 6 lần ẵm danh hiệu cá nhân, thay vì tỷ số hòa 5 đều như hiện tại.

Trước khi được cho là ứng viên sáng giá cho Ballon d’Or, Messi đã giành giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu, nhờ thành tích ghi 36 bàn ở La Liga mùa trước. Và Messi cũng đánh bại Van Dijk - Ronaldo trong cuộc đua FIFA The Best 2019 - giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do LĐBĐ thế giới bình chọn.

Còn trong ngày hôm qua - 28/11, Messi được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vinh danh là cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới trong năm 2019. Thủ quân của Barca và ĐT Argentina nhận được 299 điểm bầu chọn từ 90 chuyên gia bóng đá trên toàn cầu, qua đó trở thành chân chuyền xuất sắc nhất trong năm 2019.

Messi đánh bại Van Dijk ở cuộc đua FIFA The Best 2019

Số điểm mà Messi giành được vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ xếp sau. Tiền vệ Kevin De Bruyne, cầu thủ lâu nay được mệnh danh là chuyên gia làm bóng cũng như kiến tạo xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng Anh, xếp thứ 2 với chỉ 85 điểm. Trong khi đó, Eden Hazard, tiền vệ ngôi sao của Real Madrid, đứng thứ 3 với 55 điểm, kém gần 5,5 lần Messi. Đây là lần thứ 4 Messi đoạt giải Cầu thủ làm bóng xuất sắc nhất năm của IFFHS, trước đó là vào các năm 2015, 2016 và 2017.

Cũng trong ngày 28/11, pha lập công trước Dortmund giúp Lionel Messi thiết lập một kỷ lục mới ở Champions League, vượt qua đại kình địch Cristiano Ronaldo cũng như "Chúa nhẫn" Raul Gonzalez. Bàn thắng ấy giúp "Leo" xếp trên Ronaldo và Raul để trở thành chân sút đánh bại nhiều đối thủ nhất trong lịch sử. CR7 và "Chúa nhẫn" đều phá lưới 33 đối thủ, ít hơn Messi 1 lần.

Trong giai đoạn chạy đà trước lễ trao giải, Messi chơi vô cùng nổi bật. Anh đóng góp 8 bàn trong 7 trận gần nhất của Barcelona trên mọi đấu trường, tính đến trước trận gặp Dortmund ở Champions League. Ngược lại, ở 9 trận gần nhất, tính cả trận thắng Atletico Madrid tại đấu trường Champions League, Cristiano Ronaldo chỉ đóng góp 2 bàn.

Van Dijk đứng trước nguy cơ hụt Quả bóng vàng dù vô địch Champions League

Nếu tiết lộ của báo chí Tây Ban Nha là sự thật, đây cũng có thể xem là một sự bất công với cá nhân Virgil van Dijk. Theo một số chuyên gia, việc thất bại trong trận chung kết Nations League trong màu áo ĐT Hà Lan - khi đối đầu với ĐT Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo là lý do khiến Van Dijk thua trong cuộc đua này. Tuy nhiên trong năm 2019, Van Dijk cho thấy anh là trung vệ số 1 thế giới, góp công lớn vào chiến tích vô địch Champions League của Liverpool cũng như á quân Nations League của ĐT Hà Lan.

