Tin nóng nhất Ngoại hạng Anh 18/6: SAO Chelsea dở chứng không muốn đá

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 00:26 AM (GMT+7)

Tiền đạo Pedro đã từ chối đá nốt phần còn lại của mùa giải cho Chelsea.

Pedro từ chối đá nốt mùa giải cho Chelsea

Theo tạp chí The Athletic, tiền đạo cánh Pedro đã từ chối khoác áo Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Lý do là bởi Pedro đã đạt thỏa thuận để gia nhập AS Roma trong mùa giải sau với mức lương 56.000 bảng/tuần trong một bản hợp đồng 3 năm, và Pedro dù sao cũng sẽ rời Chelsea vào cuối tháng này khi hợp đồng đáo hạn.

Pedro

Chelsea trước đó đã thuyết phục Pedro ký một hợp đồng ngắn hạn để đá nốt các trận còn lại, bao gồm cả giải FA Cup và Champions League, nhưng Pedro đã từ chối. Ngoài Pedro thì đội hình Chelsea còn có Willian cũng sắp hết hợp đồng.

Bellerin sẽ trồng thêm cây nếu Arsenal thắng

Hậu vệ biên Hector Bellerin đã gây chú ý khi mới đây tuyên thệ trên mạng xã hội của mình rằng anh sẽ giúp trồng thêm 3.000 cây cho mỗi chiến thắng của Arsenal trong phần còn lại của mùa giải. Bellerin muốn đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường và giảm bớt khí CO2 trong tầng khí quyển.

Luke Shaw tự tin MU sẽ hạ được Tottenham

Hậu vệ biên Luke Shaw cho biết anh khá tự tin vào khả năng chiến thắng của MU trong trận gặp Southampton sắp tới bởi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có chiến thuật cho trận này. “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ trận lượt đi mùa này dù giành chiến thắng, và tôi tin trận này chúng tôi sẽ đoạt 3 điểm. Ở lượt đi tôi và các đồng đội đã chơi pressing, áp sát họ rất nhanh và triển khai tốc độ khi có bóng. Bọn họ không có nhiều cơ hội và chúng tôi đã thắng”, Shaw nói.

Cựu chủ tịch Crystal Palace hiến kế cho Arsenal giữ Aubameyang

Việc gia hạn hợp đồng giữa Aubameyang và Arsenal đang gây nhiều tò mò khi báo giới tiết lộ Arsenal vẫn chưa đề nghị gì với tiền đạo người Gabon và chính anh thì nói bóng gió rằng việc gia hạn thành công hay không tùy thuộc vào “Pháo thủ”. Mới đây cựu chủ tịch Crystal Palace Simon Jordan trong một cuộc phỏng vấn radio đã đưa ra ý tưởng để Arsenal giữ chân cầu thủ này.

“Anh ta đã cao tuổi nên việc giữ lại hoàn toàn là về mục tiêu giành thành công ngắn hạn. Nếu tôi có thể, tôi sẽ đề nghị anh ta rằng nếu anh ta đạt được một số bàn thắng nhất định, tôi sẽ cho anh ta mức lương 300.000 bảng/tuần. Hãy để anh ta có động lực mang lại thành công ngắn hạn cho Arsenal”, ông Jordan bình luận.

