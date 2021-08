Tin nóng chuyển nhượng sáng 5/8: Chelsea phải hoãn vụ hỏi mua Kounde

Chelsea phải hoãn vụ hỏi mua Kounde

Theo tin từ tờ The Guardian, CLB West Ham đã không đạt được thỏa thuận hợp đồng với trung vệ Kurt Zouma do Zouma không muốn thi đấu cho West Ham mặc dù giữa Chelsea và West Ham đã đồng ý phí chuyển nhượng. Vì lý do này Chelsea đã phải tạm hoãn việc hỏi mua Jules Kounde của Sevilla, tuy nhiên theo The Guardian dù Zouma có ở lại cũng sẽ không được trọng dụng do khả năng xử lý bóng của anh kém, không phù hợp sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Thomas Tuchel.

Jules Kounde được Chelsea hỏi mua nhưng phải chờ Zouma rời CLB

Atletico sẽ ra giá mua Bernardo Silva

Theo Mundo Deportivo, Atletico Madrid đã liên hệ với người đại diện của Bernardo Silva để hỏi thăm tình hình và nhận được phản hồi tích cực. Silva đã muốn rời Manchester mùa hè năm ngoái nhưng giờ anh mới có thể được Man City cho đi do CLB này sắp mua được Jack Grealish từ Aston Villa. Silva được cho là rất muốn đến La Liga thi đấu và Atletico sẽ sớm ra giá cho Man City.

Kimmich gia hạn với Bayern

Tờ Bild cho biết tiền vệ Joshua Kimmich sẽ gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2026, nhưng điều đáng chú ý nhất là mức lương của anh sẽ được tăng gấp đôi lên 350.000 bảng/tuần, mức lương khiến anh chỉ còn đứng sau Robert Lewandowski trên bảng lương CLB. Giờ Bayern sẽ nhắm việc gia hạn với Leon Goretzka, người cũng đang muốn tăng lương như Kimmich.

James Rodriguez từ chối Sevilla

Theo nhà báo Rudy Galetti, James Rodriguez đã từ chối đề nghị gia nhập Sevilla mặc dù anh đang muốn rời Everton. Tiền vệ tấn công người Colombia chỉ muốn sang chơi bóng ở Serie A và hiện người đại diện Jorge Mendes đang liên hệ với AC Milan để khơi gợi sự quan tâm.

Tuanzebe sắp ký hợp đồng mới với MU

Theo Sky Sports, hậu vệ Axel Tuanzebe sẽ ký hợp đồng mới với MU trước khi được cho Aston Villa mượn trong mùa giải này. Tuanzebe đã từng đá cho Aston Villa ở giải Championship trong quá khứ và không lạ gì với các thành viên ban huấn luyện CLB này.

