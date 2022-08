Tin nóng chuyển nhượng sáng 22/8: Antony bỏ trận mới nhất của Ajax vì MU

Antony không đá trận gặp Sparta, muốn nói chuyện với MU

Theo tờ Telegraaf của Hà Lan, ngôi sao chạy cánh Antony đã đề nghị Ajax cho phép anh nói chuyện với MU và do đó Ajax đã không đưa tên Antony vào đội hình đá trận thắng Sparta Rotterdam 1-0. Ajax đang bàn bạc về mức giá của Antony và họ có khả năng sẽ đồng ý bán một khi tìm được người thay thế.

Antony đã được cho vắng mặt trận gần nhất của Ajax

Cristiano Ronaldo quyết định ở lại MU

Theo một số đầu báo Anh, Cristiano Ronaldo đã quyết định sẽ ở lại MU và thi đấu cho tới hết hợp đồng của mình với CLB sau mùa giải này. Lý do “chính thức” là do anh đã hài lòng với sự xuất hiện của đồng đội cũ Casemiro được mua về từ Real Madrid, nhưng lý do thực tế là vì nỗ lực rời Old Trafford đã đi vào ngõ cụt nên anh phải quay xe.

Ivan Toney đắt hàng

Tờ The Mirror cho biết tiền đạo Ivan Toney đang rất được quan tâm bởi nhiều CLB Premier League. Chân sút của Brentford là một tay săn bàn cự phách ở Championship và đã chơi hay từ khi lên Premier League, đặc biệt trong khả năng không chiến dù chiều cao chỉ 1m79. Chelsea, Everton và MU được cho là 3 CLB để mắt đến Toney.

Ziyech sớm gặp gỡ Ajax

Theo báo chí Hà Lan, Ajax đã xếp đặt được một cuộc nói chuyện với ngôi sao tấn công cũ của CLB là Hakim Ziyech. Cầu thủ người Morocco đã được Chelsea cho ra đi và Ajax muốn anh trở về để thay thế cho Antony, người đang đòi về MU.

Inter sắp có Acerbi

Trung vệ Francesco Acerbi sắp chuyển sang Inter Milan sau khi Inter và Lazio đồng ý đàm phán với nhau. Hai đội đang thống nhất rằng Acerbi sẽ về Inter dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, và Lazio đang đề nghị Acerbi bỏ qua 2 tháng lương trong tháng 7 & 8 để vụ chuyển nhượng được diễn ra. Acerbi năm nay đã 34 tuổi và chỉ trở nên nổi tiếng sau khi có 5 mùa đá cho Sassuolo và tiếp tục phong độ cao trong 4 năm qua ở Lazio, cũng như lên tuyển Italia và vô địch EURO 2021.

